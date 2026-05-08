Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/AP Photo/Mark Schiefelbein

Tas bija pretlikumīgi! Tramps zaudē tiesā 0

Pievieno LA.LV
LETA
7:36, 8. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV tirdzniecības tiesa ceturtdien nolēma, ka pagaidu muitas tarifi 10% apmērā, kurus prezidents Donalds Tramps februārī noteica preču importam no pārējām pasaules valstīm, ir pretlikumīgi.

Kas to būtu domājis? 9 lietas, kas deviņdesmitajos bija ikdiena, bet tagad kļuvušas par turīgo privilēģiju
Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes nevienu neklausa: ja kaut ko ieņēmušas galvā, pārliecināt ir gandrīz neiespējami
TV24
Baltkrievijā kaut kas notiek. Slaidiņš brīdina par satraucošām aktivitātēm pie Ukrainas robežas
Lasīt citas ziņas

Starptautiskās tirdzniecības tiesa Ņujorkā lēma par labu mazajiem uzņēmumiem, kuri apstrīdēja šos pagaidu tarifus, pasludinot šos tarifus par “spēkā neesošiem kā pretlikumīgus”.

Tiesa konstatēja, ka Tramps nepareizi interpretējis tirdzniecības likumu, kas tika izmantots par pamatojumu šiem tarifiem. Tādējādi ne ASV valdība, ne ASV Muitas un robežsardzes dienests (CBP) nevar iekasēt importa nodevas no prasītājiem, tai skaitā Vašingtonas štata. Tiesa arī nolēma, ka jebkādi jau iekasēti tarifi ir jāatmaksā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tieši cik lielā dir*ā mēs esam Siliņa, Sprūd un Rinkēvič?” Latvieši ir nikni par tik nekaunīgiem valdības lēmumiem
“No jūsu konta noņemta liela naudas summa!” Sieviete pastāsta par dīvainu zvanu no “Swedbank”
“Krievija ir spiesta slēpties!” Putina Uzvaras dienas parāde šogad būs mazākā gandrīz 20 gadu laikā, lietuviešiem ir ideja, kas aiz tā slēpjas

Tiesa konstatēja, ka ASV valdība nav pietiekami pierādījusi “fundamentālas starptautisko maksājumu problēmas”, lai varētu izmantot 1974. gada Tirdzniecības likumu kā pamatojumu šo tarifu noteikšanai. Trampa izpildrīkojums arī atsaucās uz tirdzniecības un tekošā konta deficītu, bet šis likums attiecas uz maksājumu bilances deficītu.

ASV kopš 24. februāra ir noteikušas 10% tarifu lielākajai daļai importa. Tramps bija draudējis paaugstināt šo tarifu līdz 15%, kas būtu maksimālā tarifa likme, ko prezidentam atļauts noteikt uz 150 dienām saskaņā ar 1974. gada Tirdzniecības likumu.

ASV Augstākā tiesa februārī nolēma, ka Tramps ir pārsniedzis savas pilnvaras ar citiem tarifiem, kurus viņš noteica sava otrās prezidentūras termiņa sākumā 2025. gada janvārī, balstoties uz 1977. gadā pieņemtu ārkārtas likumdošanas aktu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Tramps iešāva sev kājā: pirms 11 gadiem pieņemtais lēmums viņu vajā vēl šobaltdien
TV24
“Tas ir neglīti, bet tā ir reālā politika.” Rublovskis par ASV ietekmi un spiedienu uz mazajām valstīm
TV24
“Tramps neatkāpsies!” Rajevs iezīmē trīs scenārijus – un brīdina par iespējamu konflikta eskalāciju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.