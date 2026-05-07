Tas nav Covid-19: PVO komentē bīstamā hantavīrusa uzliesmojumu 0

LETA
22:02, 7. maijs 2026
Jau iepriekš vēstīts, ka hantavīrusa uzliesmojums izraisīja satraukumu arī Eiropā pēc vairākiem nāves gadījumiem kruīza kuģī Atlantijas okeānā. Kā iepriekš ziņojām LA.LV⁠ portālā, šī retā slimība dažos gadījumos var būt īpaši bīstama.

Pasaules Veselības organizācija ceturtdien paziņoja, ka hantavīrusa saslimšanas gadījumu varētu būt vairāk, taču sagaida, ka slimības uzliesmojums būs ierobežots, ja tiks ievēroti piesardzības pasākumi pēc trīs cilvēku nāves uz kruīza kuģa “Hondius”.

PVO ģenerāldirektors Tedross Adanoms Gebrejesuss žurnālistiem Ženēvā sacīja, ka kopumā ziņots par pieciem apstiprinātiem un trim iespējamiem saslimšanas gadījumiem, tostarp trim nāves gadījumiem.

“Ņemot vērā vīrusa inkubācijas periodu, kas var būt līdz pat sešām nedēļām, iespējams, ka var tikt ziņots par vēl vairākiem gadījumiem,” viņš sacīja.

PVO ārkārtas trauksmes un reaģēšanas direktors Abdi Rahmans Mahamuds pavēstīja, ka uzliesmojums būs ierobežots, ja tiks īstenoti sabiedrības veselības pasākumi un visās valstīs tiks izrādīta solidaritāte.

Cilvēki, kas, domājams, ir inficējušies ar vīrusu, tiek ārstēti vai izolēti Lielbritānijā, Vācijā, Nīderlandē, Šveicē un Dienvidāfrikā.

“Šis nav epidēmijas sākums. Tas nav pandēmijas sākums,” norādīja PVO epidēmiju un pandēmiju gatavības un profilakses direktore Marija van Kerhova. “Tas nav Covid-19.”

Hantavīruss ir reta elpceļu slimība, kas parasti izplatās no inficētiem grauzējiem un var izraisīt elpošanas un sirdsdarbības traucējumus, kā arī hemorāģisku drudzi.

Pret šo slimību nav vakcīnu un nav zināms, kā to izārstēt, un tas nozīmē, ka ārstēšana ir tikai simptomu atvieglošana.

Tiek uzskatīts, ka kāds no pasažieriem inficējās ar šo vīrusu pirms iekāpšanas uz kuģa Argentīnā un, kuģim dodoties pāri Atlantijas okeānam, inficēja pārējos uz kuģa.

Trīs evakuētie cilvēki trešdien tika aizvesti no kuģa, un ceturtais ceturtdien nogādāts Amsterdamā, paziņoja kuģa operators, Nīderlandē bāzētā kompānija “Oceanwide Expeditions”.

Pašlaik, kad kuģis dodas uz Spānijas Tenerifes salu, uz tā klāja nav nevienas personas, kam būtu simptomu, teikts paziņojumā.

Diviem cilvēkiem, kuri no kuģa atgriezās Lielbritānijā, tika ieteikts pašizolēties, paziņoja Lielbritānijas Veselības drošības aģentūra, piebilstot, ka viņi ir bez simptomiem, un uzstājot, ka risks sabiedrībai ir ļoti zems.

Argentīnas amatpersonas paziņoja, ka tās plāno pārbaudīt grauzējus piekrastes pilsētā Ušuajā, no kurienes kuģis bija izbraucis 1. aprīlī.

11. aprīlī uz kuģa nomira nīderlandietis, kurš kopā ar sievu bija ieradies Ušuajā. Mirušā vīrieša sieva, kas atstāja kuģi, lai pavadītu viņa ķermeni uz Dienvidāfriku, tur nomira 15 dienas vēlāk, un 4. maijā tika apstiprināts, ka saslimšanas cēlonis ir hantavīruss.

Pāris pirms kruīza bija apmeklējis Čīli, Urugvaju un Argentīnu, paziņoja Argentīnas amatpersonas.

