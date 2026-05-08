Piektdienas rītā lielākoties skaidrs: līdz cik grādiem pakāpsies trermometra stabiņš?
Piektdienas rītā debesis virs Latvijas ir pārsvarā skaidras, mākoņainākas vietām valsts dienvidos, liecina meteoroloģiskā informācija.
Nav nokrišņu. Lielākais nokrišņu daudzums ceturtdien dienas laikā atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija 8-10 milimetri Daugavpilī, Dagdā, Rēzeknē un Līvānu novada Rožupē.
Pūš lēns ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte galvenokārt laba, Rīgā – viduvēja līdz slikta.
Gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā piecos rītā bija no -1,9 grādiem Zosēnos līdz +5,8 grādiem Daugavpilī un +6,4 grādiem Ventspils ostā.
Rīgā saulains rīts, pūš lēns ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra plkst. 5 bija -1 grāds lidostā un +4 grādi pilsētas centrā.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien saskaņā ar LVĢMC datiem bija no +6,0 grādiem Alūksnē līdz +13,7 grādiem Ainažos.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 7. maijā bija +31 grāds Ukrainā un Krievijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -8..-10 grādi Skandināvijā, Islandē un Alpu kalnos.