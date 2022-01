Foto: Shutterstock

Maģiskās eņģeļu stundas no no 15. līdz 21. janvārim: kādas vēlmes piepildīsies? Ieteikt







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 15. līdz 21. janvārim:

Sestdiena, 15.janvāris: atjaunot līdzsvaru savā dzīvē tev būs vieglāk, ja palūgsi palīdzību Sargeņģelim. Dari to laikā no 07:15 līdz 08:10.

Svētdiena, 16.janvāris: šodien vērsies pie eņģeļa laikā no 09:45 līdz 10:30, lai ģimenē būtu saticība un nebūtu strīdu ar ģimenes locekļiem.

Pirmdiena, 17.janvāris: bez pūlēm visu atcerēties un visu paspēt izdarīt tu varēsi tad, ja tev palīdzēs tavs Sargeņģelis. Palūdz viņam to laikā no 10:15 līdz 11:00.

Otrdiena, 18.janvāris: pasargāt sevi no nelaimēm tev izdosies, ja lūgsi to eņģelim. Dari to no 10:15 līdz 11:00.

Trešdiena, 19.janvāris: rast atbildes uz jautājumiem, kas tevi satrauc izdosies, ja lūgsi palīdzību Sargeņģelim laikā no 08:12 līdz 08:55.

Ceturtdiena, 20.janvāris: šodien noderēs eņģeļa palīdzība, kas palīdzēs sevi pasargāt no dažādām nepatikšanām. Lūdz viņam palīdzību laikā no 07:25 līdz 08:15.

Piektdiena, 21.janvāris: šodien pie sava eņģeļa vērsies ar lūgumu, lai viņš pasargā tevi no ļaunuma, kas var vērsties pret tevi un taviem tuviniekiem. Lūdz to laikā no 10:25 līdz 11:10.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.