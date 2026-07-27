pexels.com/Kampus Production

Sporta klubā satraucošs gadījums – treneris apcietināts aizdomās par seksuālu vardarbību pret bērniem 0

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LETA
15:35, 27. jūlijs 2026
Ziņas Krimināls

Valsts policija sākusi kriminālprocesu un aizturējusi kādu sporta treneri aizdomās par seksuālu vardarbību pret bērniem. Kā noskaidroja aģentūra LETA, tiesībsargājošās iestādes izmeklē iespējamu noziegumu, bet aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

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Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Rūta Strautniece aģentūru LETA informēja, ka policija ir sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas, proti, par seksuālu vardarbību, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu.

Policija ir aizturējusi vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs Valsts policija šobrīd plašākus komentārus nesniedz.

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Bērnu un jauniešu sporta kluba amatpersona aģentūrai LETA pastāstīja, ka par aizdomās turamā trenera iespējamo seksuālu vardarbību pret bērnu viņu informējis bērna vecāks.

Kluba amatpersona par šo faktu informējusi Valsts policiju, kura veikusi procesuālas darbības sporta nometnē, kur trenējušies astoņus līdz desmit gadus veci bērni, un treneri aizturējusi. Sporta klubs ir pārtraucis sadarbību ar treneri, uzsver amatpersona.

Sporta kluba amatpersona informēja, ka treneris ar bērniem un jauniešiem strādājis vairākus gadus un līdz šim neesot bijušas pretenzijas pret treneri ne no bērniem, ne vecākiem.

“Nebija ne mazāko indikāciju, ka trenerim varētu būt kādi ļauni nodomi pret bērniem. Ja iepriekš būtu bijušas kādas aizdomas, tad viņš nekādā gadījumā ar bērniem nestrādātu,” uzsver amatpersona.

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