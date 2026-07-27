Foto: AP/Scanpix

“Šī pieeja vairs nestrādā.” ES apsver būtiskas izmaiņas sankciju noteikšanā pret Krieviju 0

Pievieno LA.LV
LETA
15:22, 27. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Eiropas Savienībā apspriež būtiskas izmaiņas sankciju ieviešanas kārtībā pret Krieviju. Kā vēsta laikraksts Financial Times, pēc grūtībām panākt vienošanos par jaunāko sankciju paketi arvien vairāk atbalsta gūst ideja atteikties no plašām sankciju paketēm un turpmāk ierobežojumus ieviest mazākās, atsevišķās daļās, tā samazinot risku, ka process iestrēgst dalībvalstu domstarpību dēļ.

Kokteilis
Slikta izvēle: kādus ziedus labāk nedāvināt dzimšanas dienā? Floristi skaidro, kāpēc
Kokteilis
Četrām zodiaka zīmēm augusts, iespējams, kļūs par gada veiksmīgāko mēnesi. Vai tu esi starp tām?
Poļi steidzās palīgā Lietuvas robežsargiem: pie Baltkrievijas robežas atklāts slepens tunelis
Lasīt citas ziņas

Laikrakstā vēstīts, ka viena no idejām, kas kļūst arvien populārāka Eiropas Komisijā un starp visstingrāk Ukrainu atbalstošajām valstīm, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes publicitātes nolūkā.

Amatpersonas skaidro, kas tas samazinās riskus sankciju ieviešanas aizkavēšanai, jo valstīm būs mazāk iespēju sarunu gaitā izmantot savas veto tiesības.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viena no lielākajām Krievijas bankām sāk ierobežot klientu kontus: cilvēki ziņo, ka vairs nevar izņemt savu naudu
Ruks atklāj, ko izmeklētājiem stāsta Priekules traģēdijā aizturētais policists
“Samuļļā un iemet maisā!” Pircēja sašutusi par pieredzēto populāros apģērbu veikalos

Kāda amatpersona “Financial Times” sacījusi, ka pagājušajā nedēļā pieņemtā 21. sankciju pakete pret Krieviju varētu kļūt par pēdējo šādā formātā.

“Tagad ir pilnīgi skaidrs, ka šī pieeja vairs nestrādā,” viņš norādīja.

Kā ziņots, Eiropas Savienības valstis ceturtdien vienojās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju, un vienošanās tika panākta pēc vairāku nedēļu sarunām.

Diplomāti norādīja, ka pēdējais šķērslis tika pārvarēts pēc tam, kad Grieķijai tika piešķirtas izņēmumtiesības, kas ļauj vienai no tās kuģniecības kompānijām turpināt transportēt Krievijas sašķidrināto dabasgāzi no Arktikas.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Situācija viņam patiešām ir ļoti sarežģīta.” Zelenskis atklāj, no kā patiesībā visvairāk baidās Putins
TV24
“Neviens neiesauc cilvēkus bez iemesla…” – Trīs signāli, kas liek vērot Krievijas nākamos soļus
TV24
Kara loģika ir mainīta: lūk, kas krievus pamudinājis “skatīties cītīgi debesīs”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.