“Mājas kaķim paveicās…” Ogres novadā pagalmu apmeklē izbadējies lūsēns 0

LA.LV
16:58, 30. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Ogres novadā kādas privātmājas pagalmā ienācis mazs lūsēns, kurš meklējis vieglu medījumu, kas bijis turpat netālu, jo pagalmā atradās kaķis, vēsta portāls Medībām.lv.

Mednieku kluba vadītājs Sandis Šīrons stāsta, ka mājas kaķim paveicās palikt dzīvam, jo nebija gatavs padoties bez cīņas. Abu dzīvnieku starpā izcēlusies spraiga cīņa, taču šoreiz viss beidzies veiksmīgi, jo kaķis palika dzīvs.

“Lūsi izbiedēja mājas saimnieks, kas iznāca pagalmā. Lūsis nekavējoties aizskrēja. Kaķa īpašnieks teica, ka jaunais plēsējs bijis ļoti izkāmējis un šķitis, ka tik tikko turas uz kājām. Mans tēvs, kuram netālu ir ferma, arī šo lūsēnu bija iepriekš redzējis, kad tas barības meklējumos klīda netālu.

Tas nozīmē, ka lūsēns viens klejo jau ilgāku laiku. Mūsu medību platībās lūšu ir salīdzinoši daudz. Vienās no medībām ar dzinējiem janvāra pirmajā pusē dzīšanas laikā no masta iznāca kaķene ar kaķēnu, tad vēl viens kaķēns un visbeidzot arī lielais runcis. Tas bija 10 kilometru no vietas, kur lūsēns pagalmā mēģināja nomedīt kaķi. Tajā mastā lūši novērojami regulāri. Arī iepriekšējā pavasarī gaides medību laikā redzēju, kā no meža iznāk lūsis, apsēžas un vēro apkārtni,” saka Sandis Šīrons.

Viņš norāda, ka šis atgadījums var kalpot kā labs atgādinājums visiem cilvēkiem, kuri rīkojas un pieņem lēmumus emociju vadīti, nevis ar izpratni pret dabas likumiem. Dabiskā atlase nav kļūda, ko cilvēkam vajadzētu labot. Tieši pateicoties šim procesam, lūšu populācija saglabājas spēcīga un dzīvotspējīga. Emocionāla rīcība, lai cik labi tā nešķistu, ilgtermiņā kaitē gan sugai, gan līdzsvaram dabā.

Tāpat speciālisti atgādina, ka savvaļas dzīvnieki nav pamesti mājdzīvnieki, tāpēc nav nepieciešams barot un mēģināt aprūpēt dzīvnieku. Vienīgais, kas cilvēkiem būtu jādara, – jāievēro distance un jāļauj dabai darīt savu darbu.

Plašāk skaties video:

