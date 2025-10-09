VIDEO. Kārtīgs buldozers!!! Latvijā braucējus pārsteidzis uz ceļa izskrējis sumbrs 0
Portālā Medībām.lv publicēts īss, lasītāju iesūtīts video, kurā redzams, kā uz ceļa izskrien sumbrs.
Portāla redakcija norāda: “Latvijā ieraudzīt sumbru – tas jau vairs nav liels pārsteigums, to skaits lēnām pieaug. Bet kad šāds izskrien uz ceļa… Kad medībās satiec sumbru, alnis ar kārpām un lūsis pret ješkām! Video atsūtījis žurnāla Medības lasītājs.”
Gan jautrība, gan dažādas pārdomas lasāmas komentāros pie šī ieraksta.
Laura nesaprot, vai tas nav izmucis no kāda zoodārza, bet Martinam ir cita versija: “Tas bija Baltkrievu specdienests.”
Edgars norāda, ka Dienvidkurzemes novada Kalnišķos tā ir normāla parādība! Esot gadījies manīt pat šosejas A11 malā.
Kārlis uzskata, ka nemaz tik labi tas nav: “Lauksaimnieki noteikti priecāsies. Staltie un cūkas bojāja labību un laukus. Tagad vēl šādi buldozeri.”