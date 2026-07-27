“Viņš labāk mirs, nekā padosies.” Gaļjamovs skaidro, kāpēc Putins, viņaprāt, nekad nepiekritīs pamieram 0
Bijušais Vladimira Putina runu autors un politologs Abass Gaļjamovs uzskata, ka Krievijas prezidents, visticamāk, nepiekritīs gaisa pamieram ar Ukrainu. Viņaprāt, iemesls meklējams nevis militārajā situācijā, bet gan Putina domāšanas veidā, kur kompromiss tiek uztverts kā vājuma pazīme.
Intervijā žurnālistam Jurijam Bibikam, kas publicēta platformā “YouTube”, Gaļjamovs skaidroja, ka Putinam būtu ļoti grūti mainīt savu nostāju pēc iepriekš izteiktajiem publiskajiem paziņojumiem.
“Man ir grūti iedomāties, ka Putins tam piekristu pēc tam, kad viņš jau pāris reizes ir publiski par to komentējis. Viņš teica, ka mēs tam nepiekritīsim, jo tas mums nav izdevīgi, bet tas ir izdevīgi Ukrainai.
Piedāvājot šādu pamieru, viņi lūdz mums žēlastību, bet žēlastības nebūs. Lai viņi padodas,” sacīja Gaļjamovs, atstāstot Putina līdzšinējo retoriku.
“Tas izskatītos tā, it kā viņš būtu pieņēmis šo lēmumu spiediena ietekmē, bet lēmumu pieņemšana spiediena apstākļos nav Putina stils. Viņš ir politiķis tikai pēc amata un ārējās formas, bet domāšanas un uzvedības ziņā vairāk līdzinās organizētas noziedzīgas grupas vadītājam,” pauda Gaļjamovs.
“Parastam politiķim kompromisa pieņemšana spiediena apstākļos ir normāla parādība, tā ir saprāta pazīme. Taču gangstera loģikā tas nozīmē vājumu. Tur valda pārliecība, ka jāizdara spiediens, jāiebiedē un jāpiespiež pretinieks,” viņš skaidroja.
Gaļjamovs piebilda, ka teorētiski ikviens cilvēks var mainīt savu rīcību, ja apstākļi to prasa, tomēr Putina gadījumā viņš šādu iespēju vērtē skeptiski.