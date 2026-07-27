SPF krēms, cepure un pareizs uzturs: četri pārtikas produkti, kas palīdz aizsargāt ādu no saules iedarbības 0
Vasarā lielākā daļa cilvēku atceras par saules aizsargkrēmu, cepuri un saulesbrillēm, taču izrādās, ka arī uzturam var būt nozīme ādas aizsardzībā pret saules radīto kaitējumu. Speciālisti uzsver, ka neviens pārtikas produkts nespēj aizstāt saules aizsargkrēmu, tomēr daži produkti satur vērtīgas vielas, kas palīdz ādai labāk cīnīties ar ultravioleto starojumu un samazināt oksidatīvo stresu.
Regulāri iekļaujot uzturā noteiktus produktus, iespējams sniegt organismam papildu atbalstu laikā, kad āda ik dienu saskaras ar saules stariem.