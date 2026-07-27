Pērkot pārtiku, pievērs uzmanību šai vienai lietai – tā var radīt liekus atkritumus 0
Izvēloties pārtikas produktus veikalā, pircēji visbiežāk pievērš uzmanību cenai, derīguma termiņam un produkta izskatam. Taču Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) profesore un vadošā pētniece Sandra Muižniece-Brasava aicina neaizmirst vēl vienu būtisku aspektu – iepakojumu. TV24 raidījumā “Tava vide” viņa skaidroja, ka tieši šķietami nevajadzīgs papildu iepakojums rada lieku resursu patēriņu un apgrūtina pārstrādi.
Profesore uzsvēra, ka negribētu izcelt vienu konkrētu produktu grupu, bet gan pievērst uzmanību iepakojumiem, kuros viens iepakojums ievietots vēl vienā.
Viņa atgādināja, ka arī kartona iepakojums ir resurss, kura ražošanā tiek patērēta elektrība, ūdens un citi dabas resursi. Turklāt pēc tam tas ir jāpārstrādā, kas atkal prasa papildu resursus.
Pēc profesores teiktā, uzņēmumi papildu iepakojumu nereti izvēlas loģistikas un mārketinga apsvērumu dēļ, produktu ir vieglāk transportēt, un tas pircējiem var šķist pievilcīgāks vai pat kvalitatīvāks.
Viņa norādīja arī uz vēl vienu problēmu – dažādu krāsu, laku un citu apdares materiālu izmantošanu uz iepakojuma. Lai gan tie var padarīt produktu vizuāli pievilcīgāku, tie sarežģī pārstrādes procesu.
“Viss, ko mēs pievienojam iepakojumam – krāsas, lakas un citi materiāli, pēc tam ir jāatdala. Tas pārstrādi padara sarežģītāku, dārgāku un dažkārt pat neiespējamu,” skaidroja pētniece.
Muižniece-Brasava pievērsa uzmanību arī iepakojumiem, kas rada maldinošu priekšstatu par produkta daudzumu. Nereti iepakojums ir ievērojami lielāks par tā saturu, taču pircēji izvēli izdara pēc redzētā, nevis pēc uz iepakojuma norādītā svara.
Noslēgumā profesore uzsvēra, ka ilgtspējīgāka pārtikas patēriņa veidošanā liela nozīme ir katra cilvēka ikdienas izvēlēm. Pirms pirkuma ir vērts ne tikai izvērtēt pašu produktu, bet arī padomāt, vai tā iepakojums patiešām ir nepieciešams.
Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Par projekta saturu atbild AS “TV Latvija”.