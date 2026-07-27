Pēc nāvējošā incidenta Priekulē tiesa apcietina aizdomās turēto policistu 0
Lietā par Priekulē notikušo traģisko incidentu, kurā dzīvību zaudēja Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs Normunds Vamzis, Kurzemes rajona tiesa pirmdien piemērojusi apcietinājumu Valsts policijas amatpersonai, kuru tur aizdomās par nāvējošu piekaušanu.
Iekšējās drošības birojs (IDB) no Valsts policijas pēc institucionālās piekritības saņēmis kriminālprocesu pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai saistībā ar 26. jūlijā Dienvidkurzemes novada Priekulē notikušo noziedzīgo nodarījumu, kurā iesaistīta Valsts policijas amatpersona.
Izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus IDB pašlaik nesniedz, taču norāda, ka informāciju par izmeklēšanas gaitu sniegs, tiklīdz tas nekaitēs kriminālprocesa interesēm.
IDB ir iekšlietu ministra tiešā pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras funkcijās ietilpst atklāt, izmeklēt un novērst noziegumus, kurus izdarījuši Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu, izņemot Valsts drošības dienestu, un Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātie, kā arī ar vardarbību saistītus noziedzīgos nodarījumus, kurus pildot dienesta pienākumus izdarījuši Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.
Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka apcietinātais ir policijas jaunākais inspektors Andis Silnieks, kurš bija amatā, kas saistīts ar reaģēšanas funkciju veikšanu.
Jau ziņots, ka nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika kautiņā nogalināja vīrieti. Pilsētas svētku laikā izcēlās konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi.
Palīdzību sniegt ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris.
Policists dienestā ir no 2022. gada septembra un disciplinārsodu viņam nav bijis.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) sociālajos tīklos paziņojis, ka pārrunājis situāciju ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu (NA), kurš “rīkosies, lai lieta tiktu objektīvi un taisnīgi izmeklēta un vainīgais tiktu saukts pie atbildības” un lai nebūtu “nekādas iecietības un nekādu atlaižu”.
Savukārt Dombrava mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai savlaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu vai citām apreibinošām vielām.
Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, ministrs aģentūrai LETA pauda, ka ir pārrunājis šo situāciju ar Valsts policijas un IDB vadību, kā arī Ministru prezidentu.