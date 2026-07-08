“Vistrakākais ir bērnu apavi” – vecāki atklāti pasaka, kas pirms skolas sākuma “iztīra” makus 1
Gatavošanās jaunajam mācību gadam katrā ģimenē ienes ne mazums pārbaudījumu, un finansiālais slogs nereti ir viens no lielākajiem. Vietnē “Threads” izvērtusies diskusija, kurā vecāki, īpaši daudzbērnu ģimenes, atklāti dalās pieredzē par skolas tēriņu plānošanu.
Diskusiju aizsācis šāds ieraksts:
“Jautājums tiem vecākiem, kuri seko līdzi saviem tēriņiem. Vai esat parēķinājuši cik naudas iztērējat tam, lai sagatavotu bērnu skolai? T.i. sapirktu visu nepieciešamo. Zinu, ka ir vecāki, kas pie tēriņiem skaita ne tikai burtnīcas, pildspalvas, bet arī apģērbu un apavus. Kā darāt jūs? Īpaši interesē tas, kā tas ir daudzbērnu ģimenēs.”
Kamēr vieni kancelejas preču iegādi uzskata par sīkumu, citi norāda, ka īstais maciņa trieciens slēpjas pavisam citās pozīcijās.
Daļa diskusijas dalībnieku ir vienisprātis, ka klades, burtnīcas un penāļa saturs mūsdienās vairs neveido lielāko izdevumu daļu. Kāda māte dalās pieredzē par savu meitu, kura dosies 8. klasē, norādot:
“Skapis pilns ar drēbēm, apavi vairāk kā vajag. Klades tikko skatījos, ka pusrakstītas, rakstāmpiederumi čupām- sakārtoju rakstāmgaldu. Varbūt kādu burtnīcu vajadzēs nopirkt. Meita ies 8.klasē.”
Cita diskusijas dalībniece uzsver, ka izdevumi nav lieli, ja vien nerēķina jaunu garderobi: “Ja neskaita apgērbu, tad nesanāk ļoti daudz. Jo neko daudz jau nevajag. Pāris klades, pāris burtnīcas, pāris rakstāmos. Tie laiki beigušies, kad vajadzēja 5x veida krāsas, otas, papīrus, utt utt”.
Arī vecāko klašu skolēnu vecāki pamana tēriņu sarukumu. Kāda mamma raksta: “Jo vecākā klasē bērns, jo mazāk sanāk izdod par skolas lietām ( neskaitu apģērbu un apavus). Jau vairākus gadus nepērku katru gadu jaunus, piemēram, krāsainos zīmuļus, krāsas utt, jo nu nespēj 5. klasē to iztērēt pa gadu. Pāriet uz nākamo. Tāpat ar penāli un somu, ja nav saplēsti, tad mierīgi kalpo vēl gadu.”
Kāda sieviete dalās savā pieredzē: “pārējo skolas vecāku biedrība sagādā centralizēti – visu mācību gadu maksājam 25€/mēn”. Vēl kāda mamma apstiprina, ka viņu situācijā “Kancelejas preces sagādā skola un izmaksas ir 20-30 EUR 1 bērnam. Apģērbu un apavus pērkam, kad tie ir par mazu nevis uz skolu.”
Ja burtnīcu iegāde raizes nesagādā, tam bērnu apavu un apģērbu sagāde daudzām ģimenēm ir lielāks finansiālais un emocionālais pārbaudījums.
Īpaši spilgti to raksturo kāda māte, sakot: “Vistrakākais ir apavi. Augustā – maiņas 2 skolām 2 bērniem un 1 bērnudārzam, sporta visiem 3, češkas bd un dejām 2 bērniem, gumijnieki, seko ziemas apavi, baseina čības utt. Tikko mainās izmēri, sākam no gala.”
Tam piekrīt arī četru bērnu māte, kura atzīst: “Neskaitu. 4 bērni – vistrākāk visiem apavus nopirkt – āra,iekšas, sporta āra/iekšas, baseina, dārziņam+ češkas. Finanses ieplānojam laikus. Bet tas prasa daudz laika un nervus, kamēr puiši atrod, kas patīk. Pārējais, sagatavot skolai, vispār nav problēma – tikai penāļa saturs un reizi 2-3 gados skolas soma”.
Tikmēr cita diskusijas dalībniece piebilst: “Nekas jau tur traks nesanāk. Skolas lietas maksā maz. Vairāk iespringstu uz apviem, tur nežēloju naudu. Apģērbs arī nav nekas ekskluzīvs.”
Savukārt kāda māte atklāj savus pagājušā gada tēriņus: “Pagājušajā gadā tie bija 180€, jo sporta tērps derēja no iepriekšējā gada. Šogad domāju summa būs x3, jo nekas vairs neder (arī ikdienas drēbes) un grib jaunu somu. Ar iepriekšējo somu nostaigāja 2 gadus, joprojām perfektā stāvoklī. Bet nu bērns grib.”.
Cita lietotāja raksta: “Nerēķinu, jo visu iegādājos tik ļoti pakāpeniski, ka neizjūtu tos izdevumus. Ja viss būtu jāsapērk 22. augustā, būtu bankrots, jo sevišķi ar 3 bērniem.”
Kāda māte dalās pieredzē: “Mūsu pašvaldība daudzbērnu ģimenēm dod skolas pabalstu iepirkt burtnīcas, rakstāmpiederumus utt. Pilnīgi pietiekami. Pirmklasniekam sanāca lielāki tēriņi – skolas soma, penālis, apavi.” Uz jautājumu, kura pašvaldība sniedz šādu atbalstu, viņa precizē: “Ropažu, ir arī 1x gadā pabalsts, ziemassvētku pabalsts un minētais skolas pabalsts”.
Galu galā vecāku pieredze rāda, ka skolas izmaksas ir tiešā mērā atkarīgas no bērna vecuma, skolas prasībām un vecāku spējas tēriņus sadalīt visa gada garumā.