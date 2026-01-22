Foto: Zane Bitere/LETA

7:43, 22. janvāris 2026
Doties pie ārsta nekad nav patīkamākā nodarbe, tomēr tas jādara ik katram gan prevencijas, gan ārstēšanās nolūkos. Daudziem zobārsts ir īpaši jutīga tēma – iespējams, jo kādreiz bijusi slikta pieredze vai bērnībā šprice šķita par lielu.

Lai arī došanās pie zobārsta bieži vien nešķiet patīkama, zobārsta apmeklējums ir nepieciešams ikvienam – arī tad, ja zobi šķiet pilnīgi veseli. Regulāras pārbaudes palīdz laikus pamanīt problēmas, kas sākumā vēl nesāp un nav redzamas, piemēram, kariesu vai smaganu iekaisumu. Jo agrāk tās atklāj, jo vieglāka un nesāpīgāka ir ārstēšana.

Pat ja vizītes laikā pacients var justies neērti, tas ir ieguldījums veselībā un labsajūtā ilgtermiņā. Veseli zobi nozīmē ne tikai skaistu smaidu, bet arī labāku vispārējo veselību.

Kāda soctīklotāja dalījusies savā pieredzē, apmeklējot zobārstu Anglijā – viņai veiktas manipulācijas bez pretsāpju šprices.

“Pirmo reizi biju pie zobārsta Anglijā. Riebjas zobārsti jau tā, un kur nu vēl citā valstī. Man urba un lika plombi bez pretsāpju šprices. No sākuma panika, ka tulīt tulīt sāpēs, bet pēc tam šoks, ka vispār nesāpēja. Es nezināju, ka var labot zobus bez tās šprices, un nesāp,” vietnē “Threads” dalās Brenda.

Izrādās, arī Latvijā piekopj šādu praksi – ļaudis komentāros norāda, ka arī ir piedzīvojuši ko līdzīgu. Piemēram, Baiba raksta, ka parasti Latvijā lūdz mazāk špricēt pretsāpju zāles, jo anastēzija sabojā dienu un liek slikti justies.

