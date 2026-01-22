Saldētavu melnais saraksts: 10 pārtikas produkti, kurus nekad nevajadzētu tur uzglabāt 0
Saldētavas ir lieliski piemērotas gaļas, maizes, ogu uzglabāšanai. Arī sautējumu un saldo ēdienu pārpalikumu uzglabāšanai. Ja esat pagatavojuši vairāk zupas vai sautējuma, nekā varat apēst, varat to ievietot saldētavā, nevis izmest. Tomēr daudzi cilvēki kļūdaini uzskata, ka saldētavās var uzglabāt absolūti visu.
Sasaldēšana var sabojāt dažu pārtikas produktu tekstūru, garšu un izskatu. Ir vismaz 10 veidu pārtikas produkti, kurus nekad nevajadzētu uzglabāt saldētavā.
Mīkstie sieri
Tā kā mīkstie sieri satur daudz ūdens, atkausējot tie var kļūt graudaini vai pārslaini. Pērciet tikai tik daudz svaigas mocarellas vai Brī siera, cik varat apēst pirms derīguma termiņa beigām, nevis sasaldējiet tos.
Puscietos sierus, piemēram, Čedaras sieru, var sasaldēt, lai gan to tekstūra kļūs miltaināka vai drupaina. Vislabāk sasaldēt cietos sierus, kurus mēdz sarīvēt, piemēram, Parmezāna sieru.
Lielākā daļa piena produktu
Piena produkti, piemēram, piens, paniņas, jogurts un skābais krējums, sasaldēšanas procesā mēdz atdalīties. Pēc atkausēšanas tie kļūst ūdeņaini, graudaini vai sarecējuši. Tas pats attiecas uz krēmīgām mērcēm un zupām.
Salāti
Jūs droši vien zināt, ka nevajadzētu sasaldēt salātus, kas gatavoti no ūdeņainiem dārzeņiem, piemēram, zaļajiem salātiem, cukīni, kāpostiem un gurķiem. Atkausējot tie kļūst mitri. Lielāko daļu dārzeņu vislabāk blanšēt un tikai tad sasaldēt.
Tāpat nevajadzētu sasaldēt jebkādus citus salātus. Piemēram, šķiņķa salātus, olu salātus, tunča salātus, kartupeļu salātus un makaronu salātus.
Neapstrādāti kartupeļi
Varētu šķist, ka ielikt kartupeļu maisiņu saldētavā ir vienkārši, bet zaļi kartupeļi sasalst ļoti slikti. Šūnu sieniņas sabrūk, un rezultātā iegūst cieti saturošu, mīkstu kartupeli, ko ir nepatīkami ēst gan ceptu, gan vārītu.
Daļēja kartupeļu vārīšana vai cita veida termiskā apstrāde pirms sasaldēšanas dos daudz labākus rezultātus.
Vārīti makaroni
Jebkāda veida pastu, vāriet tikai tik daudz, cik nepieciešams, un pārpalikumus uzglabājiet ledusskapī, ne saldētavā! Pašgatavota lazanja ir viens no nedaudzajiem izņēmumiem – to var salikt kopā un sasaldēt.