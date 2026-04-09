“Manu meitu drošība svarīgāka par kebabu!” Aizvadīta protesta akcija pret imigrācijas politiku 0

21:51, 9. aprīlis 2026
Ceturtdien Bastejkalnā pulcējās vairāki desmiti cilvēku, lai paustu neapmierinātību ar Latvijā īstenoto imigrācijas politiku. Tieši iepretim partijas “Jaunā vienotība” birojam skanēja skaļi saukļi, tika vicināti plakāti un pausta asa kritika valdībai, īpaši vēršoties pret koalīcijas partijām.

Kā novēroja aģentūra LETA, protesta akcijā piedalījās aptuveni 70 cilvēki. Sanākušajiem rokās bija plakāti, kas vēstīja, piemēram, “Apturēt masu imigrāciju”, “Nē mošeju gribētājiem Latvijā”, “Lētais darbaspēks – dārga cena Latvijai”, kā arī “Imigrantus izmitināt “Vienotības” birojā” un “Manu meitu drošība svarīgāka par kebabu”.

Līdzās plakātiem akcijas dalībnieki turēja vairākus Latvijas un vienu partijas “Austošā saule Latvijai” karogu.

Protesta akcijā vairāki runātāji aicināja apturēt trešo valstu pilsoņu imigrāciju un izteicās ar kritiku pret valdības īstenoto imigrācijas politiku, it sevišķi kritizējot partijas “Progresīvie” un “Jaunā vienotība”.

Jau ziņots, ka protesta akciju pieteikusi biedrība “Austošā saule”. Lai gan protesta akciju pieteikusi biedrība “Austošā saule”, sociālajos tīklos izplatīta informācija, ka pasākumu rīko partija “Austošā saule Latvijai”. Tā ir nacionālkonservatīva partija, kas dibināta 2025. gada 23. augustā.

Partijas priekšsēdētājs ir bijušais Nacionālās apvienības ģenerālsekretārs Raivis Zeltīts.

