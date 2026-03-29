VIDEO. Protestos pret Trampu piedalījušies vismaz 8 miljoni cilvēku 0
Sestdien ASV aptuveni astoņi miljoni cilvēku piedalījušies protestos pret prezidentu Donaldu Trampu. “Vismaz astoņi miljoni cilvēku pulcējās vairāk nekā 3300 demonstrācijās visos 50 štatos,” teikts organizācijas “No Kings” (“Nekādu karaļu”) paziņojumā.
Varasiestādes pagaidām nav sniegušas savas aplēses par demonstrantu skaitu.
Akcijas rīkotāji apgalvo, ka demonstrantu skaits aptuveni par miljonu pārsniedzis protestētāju skaitu iepriekšējā “No Kings” akcijā pagājušā gada oktobrī. Savukārt demonstrāciju kopskaits salīdzinājumā ar oktobri pieaudzis par 600.
Protesti pret Trampu notikuši arī Eiropā, tostarp Amsterdamā un Madridē. Piemēram, Romā stiprā policijas uzraudzībā ielās izgāja 20 000 cilvēku.
BREAKING: US cities see mass anti-Trump protests — millions rally nationwide — crowds in New York, Washington, Chicago, Boston, Philadelphia demand end to wars, reject extremism slogans spread across demonstrations. pic.twitter.com/j62Z4TCx8U
— Inside the conflict (@InsidConflict) March 28, 2026
🔴 Crowds were seen gathering at anti-Donald Trump protests in different parts of the United States.pic.twitter.com/3w7pEt2k3s
— Universal News (@universalnewsx) March 29, 2026