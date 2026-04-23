Māris Sprindžuks: Tas ir liels kauns un negods valstij!
Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks TV24 raidījumā “Preses Klubs” asi kritizē valsts pieeju digitālo projektu īstenošanā, norādot, ka notikušais ir pielīdzināms nopietniem skandāliem pagātnē.
Viņaprāt, situācija, kurā valsts vadošajai digitālajai aģentūrai vairs neuzticas pat atbildīgā ministrija, ir īpaši satraucoša. Šādai institūcijai būtu jābūt kā izcilības centram ar koncentrētiem resursiem un kompetenci, taču realitātē nācies meklēt ārējus risinājumus un uzticēt sistēmu pārvaldību citiem spēlētājiem, piemēram, Latvijas Mobilais Telefons vai Latvijas valsts meži.
Sprindžuks uzsver, ka tas liecina par krīzes situāciju un sistēmisku problēmu, nevis atsevišķu neveiksmi. Viņš to raksturo kā rūgtu mācību valstij, norādot, ka līdzīgas situācijas rodas, ja nozarē īsā laikā tiek iepludināti lieli finanšu līdzekļi, īpaši no Eiropas fondiem, bet tirgus kapacitāte nav pietiekama.
Pēc viņa teiktā, šādās situācijās veidojas kropļojumi un negodīga prakse, jo tirgū ir maz spēlētāju un pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Lai gan Eiropas fondu finansējums ir palīdzējis valstij attīstīties, tas vienlaikus radījis arī negatīvas blaknes.
Rīgas vicemērs uzskata, ka nākotnē būtu rūpīgāk jāizvērtē, cik daudz konkrētā nozare spēj “uzņemt”, un, ja kapacitātes trūkst, jāapsver gatavu risinājumu iegāde no citām valstīm. Tas varētu būt gan lētāk, gan nodrošināt lielāku konkurenci, mazinot risku necaurspīdīgām vienošanām.
Sprindžuks arī atgādina, ka jau iepriekš bijušas diskusijas par to, kura institūcija spējīga administrēt šāda mēroga digitālās sistēmas. Toreiz tika secināts, ka Centrālā vēlēšanu komisija tam ir par mazu, un izvēle krita uz Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Taču pēc vairākiem gadiem rezultāts, viņaprāt, ir neapmierinošs.