Foto. Scanpix/LETA/ EPA/YAHYA ARHAB

Maskava grib noslēgt darījumu! Viņi ir gatavi atstāt Irānu bez izlūkošanas informāciju, ja tikai… 0

LETA
20:52, 20. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Maskava ierosinājusi ASV, ka Krievija varētu pārtraukt nodot Irānai izlūkošanas informāciju, piemēram, ASV kara tehnikas koordinātas Tuvajos Austrumos, ja Vašingtona pārtrauktu piegādāt Ukrainai informāciju par Krieviju.

Kokteilis
Esi piesardzīgs! Nosauktas viltīgākās zodiaka zīmju sievietes, kuras vienmēr panāks to, ko vēlas
Dīvainā padomju realitāte: ar kādu absurdu saskārās teju katrs PSRS iedzīvotājs?
Kokteilis
Naudas talismans katrai zodiaka zīmei: lūk, ko jums vajadzētu turēt makā, lai piesaistītu bagātību
Lasīt citas ziņas

Divi avoti, kas informēti par ASV un Krievijas sarunām, izdevumam “Politico” atklāja, ka Krievijas sūtnis Kirils Dmitrijevs izteicis šo priekšlikumu ASV prezidenta Donalda Trampa sūtnim Stīvam Vitkofam un znotam Džaredam Kušneram viņu tikšanās laikā pagājušajā nedēļā Maiami.

ASV šo priekšlikumu noraidīja, atklāja avoti.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Sievietes, esiet uzmanīgas: šie augi mājās var ienest vientulību un nelaimi
VIDEO. Smaga avārija Madonas novadā pārvēršas traģēdijā – bojā gājuši trīs cilvēki
Ukrainas bruņotie spēki septiņos virzienos sakāva Krievijas armijas mehanizēto ofensīvu, iznīcinot desmitiem tehnikas vienību

Tomēr Maskavas priekšlikums izraisījis bažas Eiropas diplomātu vidū, kuri uztraucas, ka Krievija cenšas iedzīt ķīli starp Eiropu un ASV brīdī, kas ir kritisks transatlantiskajām attiecībām.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Neraža, sausums un inflācija: Rajevs skaidro, kāpēc Irāna ir vāja, bet režīms turas
Kokteilis
“Ķīnas Nostradams” paredz negaidītu ASV un Irānas kara iznākumu: divi viņa pareģojumi jau piepildījušies
TV24
Līdaka par drošību Latvijā: nevar izslēgt, ka Krievija varētu palīdzēt Irānas migrantiem nokļūt Eiropā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.