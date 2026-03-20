Maskava grib noslēgt darījumu! Viņi ir gatavi atstāt Irānu bez izlūkošanas informāciju, ja tikai…
Maskava ierosinājusi ASV, ka Krievija varētu pārtraukt nodot Irānai izlūkošanas informāciju, piemēram, ASV kara tehnikas koordinātas Tuvajos Austrumos, ja Vašingtona pārtrauktu piegādāt Ukrainai informāciju par Krieviju.
Divi avoti, kas informēti par ASV un Krievijas sarunām, izdevumam “Politico” atklāja, ka Krievijas sūtnis Kirils Dmitrijevs izteicis šo priekšlikumu ASV prezidenta Donalda Trampa sūtnim Stīvam Vitkofam un znotam Džaredam Kušneram viņu tikšanās laikā pagājušajā nedēļā Maiami.
ASV šo priekšlikumu noraidīja, atklāja avoti.
Tomēr Maskavas priekšlikums izraisījis bažas Eiropas diplomātu vidū, kuri uztraucas, ka Krievija cenšas iedzīt ķīli starp Eiropu un ASV brīdī, kas ir kritisks transatlantiskajām attiecībām.