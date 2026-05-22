Polijas prezidents Karols Navrockis
Polijas prezidents Karols Navrockis
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Tramps turpina uz Poliju sūtīt tūkstošiem ASV karavīru 0

Pievieno LA.LV
LETA
7:58, 22. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka nosūtīs vēl 5000 ASV karavīrus uz Poliju.

TV24
Ziemā mums var draudēt visiem salt un staigāt kājām: Rajevs iezīmē apokaliptiskus scenārijus, kas var piepildīties
Kokteilis
4 zodiaka zīmju īstā dzīve sākas tikai pensijas gados – šajā dzīves posmā tās jūtas vislabāk 1
Rosļikovs, zaudējis ne tikai krēslu, bet arī prātu, draud Latvijas režīmam: “Atgriezīšos, lai aizvāktu jūs prom”
Lasīt citas ziņas

Tramps pamatoja savu lēmumu ar Polijas prezidenta Karola Navrocka “veiksmīgo ievēlēšanu”, kuru viņš “ar lepnumu atbalstīja”, un viņu labajām attiecībām.

“Es ar prieku paziņoju, ka ASV nosūtīs vēl 5000 karavīrus uz Poliju,” Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā “Truth Social”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Krūmiņa lietā viss attīstās ātri: jau šodien viņš tiek vests uz tiesu. Zināms, kas ar viņu notiks tālāk
“Ļoti nopietns signāls!” Abu Meri reaģē uz aizdomām par sarunātiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās
“Satvēra aiz kakla un vilka uz mežu!” Vecāķos sievietei uz veloceliņa gaišā dienas laikā uzbrucis vīrietis; viņa brīdina par varmāku uz brīvām kājām

Tramps neminēja sīkākas detaļas, bet viņa izteikumi attiecas uz vairāku tūkstošu ASV karavīru dislocēšanu Polijā, par kuru vairākas dienas valdīja šaubas.

ASV amatpersonas pagājušonedēļ izteicās, ka 4000 ASV karavīru nosūtīšana uz Poliju ir atcelta, jo Trampa administrācija samazina militāro kontingentu Eiropā, lai sodītu NATO valstis par nepalīdzēšanu ASV karā pret Irānu.

ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss otrdien paziņoja, ka šī 4000 karavīru nosūtīšana ir atlikta, nevis atcelta, un piebilda, ka Tramps vēl nav pieņēmis galīgo lēmumu.

Tramps ir apņēmies sodīt abiedrotos, kuri nav atbalstījuši ASV vadīto karu pret Irānu un nav devuši ieguldījumu miera uzturēšanas spēkos Hormuza šaurumā.

Pentagons maija sākumā paziņoja, ka ASV atvilks 5000 karavīrus no Vācijas.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Starlink” sitiens pa krieviem: pēc termināļu bloķēšanas Ukraina atkarojusi ap 400 kvadrātkilometru teritorijas
TV24
“Arī Maskava vairs nav droša.” Kremlis saņem sāpīgu signālu no Ukrainas
Putinam drīz būs jāveic sarežģīta izvēle attiecībā uz Ukrainu: viņam ir tikai divi varianti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.