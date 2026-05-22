Ne visi vakar pagatavotie ēdieni ir droši: pārtikas produkti, kurus nevajadzētu riskēt ēst nākamajā dienā pēc to pagatavošanas 7
Steidzīgajā ikdienā daudzi izvēlas apēst to, kas palicis pāri no iepriekšējās dienas. Tas šķiet ērti un praktiski, taču speciālisti brīdina, ka ne visi gatavie ēdieni ir droši lietošanai nākamajā dienā, īpaši, ja tie nav pareizi uzglabāti.
Kā skaidro eksperti, jau pagatavots ēdiens var kļūt par ideālu vidi baktēriju attīstībai, ja tas pārāk ilgi atstāts istabas temperatūrā vai netiek pietiekami ātri atdzesēts. Šādas baktērijas nav redzamas ar aci, taču to ietekme uz veselību var būt ļoti nopietna.
Speciālisti uzsver, ka pārtikas drošību ietekmē arī šķietami sīkumi, kurus cilvēki bieži ignorē. Ne visi ēdieni, kas paliek pāri pēc maltītes, ir droši lietošanai nākamajā dienā, pat ja pēc izskata, garšas un smaržas tie šķiet pilnīgi normāli.
Noteiktos apstākļos pagatavoti un nepareizi uzglabāti ēdieni var kļūt bīstami, veicinot baktēriju attīstību un pārtikas saindēšanos. Tāpēc doma, ka visi produkti ir ēdami arī nākamajā dienā pēc to pagatavošanas, var būt maldinoša un pat riskanta.