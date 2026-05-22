“Pasažieru vilciens” rīkos ārkārtas situācijas mācības Vagonu parkā 0
AS “Pasažieru vilciens”, kas strādā ar zīmolu “Vivi”, šodien organizēs ārkārtas situācijas mācības Vagonu parkā, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.
PV civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības notiks šodien no plkst. 11 līdz 14 Vagonu parkā, Rēznas ielā, Rīgā.
Mācības neietekmēs pasažieru pārvadājumus, un vilcienu kustība noritēs kā ierasts.
Mācību laikā teritorijā būs novērojama operatīvo dienestu tehnikas pārvietošanās, kā arī iespējams īslaicīgs sadūmojums, jo tiks izmantots dūmu ģenerators.
Mācību laikā tiks inscenēta ugunsgrēka izcelšanās elektrovilcienā, kas rada tiešu apdraudējumu pasažieriem. Līdz ar to elektrovilciena vadītājs veiks ārkārtas apstāšanos paaugstinātas bīstamības objektā – Vagonu parkā – blakus kravas vilcienam, kas dzelzceļa cisternās pārvadā dīzeļdegvielu.
Mācību mērķis ir pārbaudīt PV darbinieku spēju reaģēt un atbildīgo institūciju gatavību efektīvi sadarboties ārkārtas situācijās, lai gādātu par pasažieru drošību. Mācību laikā tiks imitēta ugunsgrēka ierobežošana un pasažieru evakuācija. Vienlaikus tiks simulēta vilcienu satiksmes ierobežojumu ieviešana un koordinēšana.
Mācībās piedalīsies PV personāls, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz), Rīgas civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvalde, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma pārstāvji, AS “Baltijas ekspresis”, SIA “L-Ekspresis”, Rīgas pašvaldības policija, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža un Valsts kancelejas Krīzes vadības centrs.
PV aicina iedzvotājus nesatraukties, ja redzama operatīvā transporta kustība un darbība Vagonu parka teritorijā.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām.