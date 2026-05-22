Dzelzceļa sliedes un ūdenstorņi pie Vagonu parka.
Dzelzceļa sliedes un ūdenstorņi pie Vagonu parka.
Foto: Ieva Makare/LETA

“Pasažieru vilciens” rīkos ārkārtas situācijas mācības Vagonu parkā 0

Pievieno LA.LV
LETA
8:45, 22. maijs 2026
Ziņas Latvijā

AS “Pasažieru vilciens”, kas strādā ar zīmolu “Vivi”, šodien organizēs ārkārtas situācijas mācības Vagonu parkā, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

“Kaut kas tik zemisks un nožēlojams sen nebija redzēts!” Selma Lavrence asi kritizē Eviku Siliņu 104
Kokteilis
Tikai šīs trīs zodiaka zīmes ir apveltītas ar īpašu “sesto maņu” – lūk, kuras tās ir
“Satvēra aiz kakla un vilka uz mežu!” Vecāķos sievietei uz veloceliņa gaišā dienas laikā uzbrucis vīrietis; viņa brīdina par varmāku uz brīvām kājām
Lasīt citas ziņas

PV civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības notiks šodien no plkst. 11 līdz 14 Vagonu parkā, Rēznas ielā, Rīgā.

Mācības neietekmēs pasažieru pārvadājumus, un vilcienu kustība noritēs kā ierasts.

CITI ŠOBRĪD LASA
Iespējamā gaisa telpas apdraudējuma situācijā Rēzeknes novadā bērnudārzi strādās dežūrrežīmā
Bērnu atdos? Skola strādās? Vienojas par to, kas notiks Rīgas skolās, ja izsludina dronu traukumi
Kokteilis
Keitai tagad ir jāmaina vārds! Pēc ilgiem laikiem karaliskajā ģimenē pamatīga drāma

Mācību laikā teritorijā būs novērojama operatīvo dienestu tehnikas pārvietošanās, kā arī iespējams īslaicīgs sadūmojums, jo tiks izmantots dūmu ģenerators.

Mācību laikā tiks inscenēta ugunsgrēka izcelšanās elektrovilcienā, kas rada tiešu apdraudējumu pasažieriem. Līdz ar to elektrovilciena vadītājs veiks ārkārtas apstāšanos paaugstinātas bīstamības objektā – Vagonu parkā – blakus kravas vilcienam, kas dzelzceļa cisternās pārvadā dīzeļdegvielu.

Mācību mērķis ir pārbaudīt PV darbinieku spēju reaģēt un atbildīgo institūciju gatavību efektīvi sadarboties ārkārtas situācijās, lai gādātu par pasažieru drošību. Mācību laikā tiks imitēta ugunsgrēka ierobežošana un pasažieru evakuācija. Vienlaikus tiks simulēta vilcienu satiksmes ierobežojumu ieviešana un koordinēšana.

Mācībās piedalīsies PV personāls, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz), Rīgas civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvalde, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Rīgas Centrālcietuma pārstāvji, AS “Baltijas ekspresis”, SIA “L-Ekspresis”, Rīgas pašvaldības policija, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža un Valsts kancelejas Krīzes vadības centrs.

PV aicina iedzvotājus nesatraukties, ja redzama operatīvā transporta kustība un darbība Vagonu parka teritorijā.

PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no LDz veiktajām funkcijām.

Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Krāslavas novadā pēdas pazuda… Atklātas jaunākās detaļas par Latvijas gaisa telpā ielidojušo dronu
“Svarīgi necelt liekus viļņus!” Lietuvas valdībā samilst strīds par Kēnigsbergu un droniem Baltijas valstīs
Apdraudējums gaisa telpā ir beidzies: trūkst atbildes uz galveno jautājumu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.