Būs pērkons! Laikapstākļu prognoze piektdienai
Piektdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Kurzemes lielākajā daļā nokrišņi nav gaidāmi. Starp mākoņiem uzspīdēs saule, mākoņaināka diena būs Ziemeļvidzemē.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, lietusgāzes dažviet radīs vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē.
Gaiss iesils līdz +16..+19 grādiem, vietām piekrastē un Vidzemē – līdz +12..+15 grādiem.
Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, iespējamas pērkona lietusgāzes. Lēns līdz mērens rietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +17 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē anticiklona ziemeļaustrumu mala. Atmosfēras spiediens 1019-1023 hektopaskāli jūras līmenī.