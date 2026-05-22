Foto. Scanpix/LETA/EPA/Press service of the 65th Mechanized Brigade

“Starlink” sitiens pa krieviem: pēc termināļu bloķēšanas Ukraina atkarojusi ap 400 kvadrātkilometru teritorijas 0

LETA
7:40, 22. maijs 2026
Atsaucoties uz ASV Aizsardzības ministrijas Izlūkošanas pārvaldes ziņojumu, pēc Krievijas “Starlink” termināļu bloķēšanas Ukraina atkarojusi ievērojamu krievu okupēto teritoriju, vēsta aģentūra “Bloomberg”.

Šā gada sākumā pēc tam, kad tūkstošiem ASV uzņēmuma “SpaceX” portatīvo interneta termināļu “Starlink” iebrucējiem kļuva nepieejami, notikušā pretuzbrukuma rezultātā Ukrainas armija atbrīvojusi aptuveni 400 kvadrātkilometrus Krievijas okupētās teritorijas.

Ilgu laiku uzticama un pieejama satelītsakaru sistēma bija liela priekšrocība Ukrainas armijai, jo “SpaceX” liedza krieviem piekļuvi šai sistēmai un sakari nedarbojās virs Krievijas teritorijas.

Tomēr laika gaitā kļuva zināms, ka krievi atrod veidus, kā iegūt termināļus, galvenokārt pērkot tos trešās valstīs ar starpnieku palīdzību, un pagājušā gada decembrī kļuva zināms par pirmajiem gadījumiem, kad pret Ukrainas armiju tika izmantoti droni ar “Starlink”. Janvārī parādījās pirmās ziņas, ka šādus lidrobotus iebrucēji izmantoja arī uzbrukumiem civilajiem objektiem aizmugurē.

Tomēr Krievijas militārās iespējas tika ievērojami vājinātas pēc tam, kad februārī Ukrainas varasiestādes veica pasākumus, lai atslēgtu tūkstošiem “Starlink” termināļu.

Kijiva pēc vienošanās ar “SpaceX” par nereģistrēto termināļu bloķēšanu ieviesa “balto sarakstu”, atļaujot Ukrainā darboties tikai pārbaudītiem un reģistrētiem “Starlink” termināļiem, bet visus pārējos atslēdzot.

Rezultātā frontē tika fiksēta Krievijas uzbrukumu skaita samazināšanās.

