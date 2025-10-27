Maskavā haoss un sprādzieni: Krieviju satricina “nezināmas izcelsmes dronu” uzbrukums 0
Krievijas galvaspilsēta Maskava 26. oktobra vakarā piedzīvojusi “nezināmas izcelsmes dronu” uzbrukumus, vēsta ārzemju mediji. Pilsētā dzirdēti vairāki spēcīgi sprādzieni, bet centrā debesīs redzēts dūmu stabs. Kamēr Krievijas amatpersonas steidz apgalvot, ka viss tiekot kontrolēts, sociālajos tīklos iedzīvotāji ziņo par paniku un satraukumu.
Atsaucoties uz Ukrainas Dezinformācijas apkarošanas centra vadītāju Andriju Kovaļenko un Krievijas medijiem, ārzemju mediji vēsta, ka Kovaļenko apstiprina, ka Maskava ir piedzīvojusi dronu uzbrukumu, taču sīkākas detaļas netiek atklātas. Tikmēr Krievijas informatīvajos kanālos un “Telegram” grupās tiek publicēti desmitiem video, kuros redzams haoss, dzirdami sprādzieni, un virs Maskavas centrālajām ielām slejas dūmi.
Krievijas mediji ziņo, ka viens no, iespējams, Ukrainas droniem trāpījis daudzstāvu ēkai, taču pēc visa spriežot, bojājumus varētu būt izraisījusi pašas Krievijas pretgaisa aizsardzība. Šī sistēma jau vairākkārt iepriekš trāpījusi saviem objektiem.
Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņojis, ka viss esot apturēts un dronu uzbrukumi tiek atvairīti. Taču viņš nav komentējis dūmu kolonnu, kas redzama virs pilsētas centra, kā arī nav sniedzis skaidrojumu par situāciju pilsētā.
Sprādzieni dzirdēti arī Maskavas apgabalā, netālu no militārās bāzes, kur dislocēta Krievijas stratēģiskā aviācija. Vienlaikus uzbrukumi notikuši arī Kalugas apgabalā.
Kovalenko norādījis, ka Maskavas apgabalā un citos Krievijas reģionos tiek uzbrukts militārajiem lidlaukiem, taču detalizētāku informāciju nesniedza. Krievijas mediji apgalvo, ka mērķi bijuši militārie lidlauki, kur izvietoti stratēģiskie bumbvedēji Tu-160, Tu-95MS un Tu-22M3. Lai gan konkrēti nosaukumi netiek atklāti, tiek pieļauts, ka runa ir par Čkalovskas vai Kubinkas lidlaukiem.
Tikmēr Ukrainas Aizsardzības izlūkdienesta (GUR) vadītājs Kirils Budanovs 25. oktobrī intervijā Itālijas medijiem norādīja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība nespēj efektīvi aizsargāt valsts teritoriju no Ukrainas dronu uzbrukumiem. “Problēmas pastāv galvenokārt pierobežā, bet jo dziļāk Krievijas teritorijā, jo mazāk pretgaisa aizsardzības spēku,” viņš sacīja.
Moscow in shock — a mysterious bright green object flew over the city Early this morning, Moscow residents spotted a dazzling green flash in the sky. An unidentified object streaked above the city and vanished, leaving a glowing trail behind.pic.twitter.com/e8E24W8lkr
— Jordan Kyle (@_Jordan_Kyle_) October 27, 2025