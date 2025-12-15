Foto: Freepik.com

Sarkanais pret balto: uztura speciālisti atklāj, kuru vīnu vislabāk izvēlēties, lai tas sniegtu arī kādu ieguvumu veselībai

LA.LV
20:20, 15. decembris 2025
Veselam Uzturs

Vīns bieži tiek uzskatīts par svētku un ikdienas baudījuma dzērienu, un daudzi cilvēki tic, ka pat viena vīna glāze dienā var sniegt veselībai pozitīvu ieguvumu. Tomēr speciālisti uzsver, ka situācija nemaz nav tik vienkārša – ieguvums veselībai no vīna patiesībā nemaz nav tik liels, un daudz kas ir atkarīgs arī no tā, kāda veida vīnu izvēlamies, vēsta ārzemju medijs.

Atšķirības veselības ieguvumu ziņā lielākoties saistītas ar vīna ražošanas procesu. Sarkanvīns tiek raudzēts kopā ar vīnogu miziņām, sēklām un kātiņiem, un tieši šajās daļās ir koncentrēti antioksidanti. Savukārt baltvīns tiek raudzēts bez mizām un sēklām, tādēļ daļa vērtīgo savienojumu tajā nav.

Šie antioksidanti, piemēram, restveratols, katehīns, epikatehīns, kvercetīns, tanīni un antociāni, var palīdzēt samazināt iekaisumu organismā, stiprināt imūnsistēmu un veicināt veselīgu novecošanos. Speciālisti gan atgādina, ka pat šie augstie antioksidantu līmeņi vīnā ir niecīgi salīdzinājumā ar to, cik daudz šos savienojumus varam uzņemt, ēdot svaigas vīnogas vai ogas. Lai panāktu terapeitisku efektu, būtu jāizdzer ievērojami vairāk vīna, nekā ir ieteicams veselības apsvērumu dēļ, un tas var radīt negatīvu ietekmi uz organismu.

Vai vīns vispār ir veselīgs?

Eksperti uzsver, ka vīna lietošana veselības nolūkos bieži vien tiek pārvērtēta. Nav zinātniski pamatota iemesla uzskatīt, ka vīns pats par sevi būtiski uzlabo veselību. Ja cilvēks izvēlas dzert vīnu, tam jābūt baudījumam, nevis veselības nolūkam.

Dietologi norāda, ka sarkanajam vai baltajam vīnam nav būtiskas atšķirības, ja runa ir par kopējo risku saslimt ar vēzi, jo alkohols jebkurā gadījumā palielina šo risku. Pētījumi liecina, ka alkohols tiek klasificēts kā 1. grupas kancerogēns, un tā klātbūtne neizslēdz iespējamo kaitējumu organismam, pat ja sarkanajā vīnā ir vairāk “veselīgo” savienojumu.

Ir cilvēku grupas, kam alkohols vispār nav ieteicams. Piemēram, tas var būt bīstams sievietēm grūtniecības laikā vai zīdīšanas periodā, cilvēkiem ar aknu vai sirds slimībām, kuņģa zarnu trakta problēmām, kā arī tiem, kas lieto medikamentus, kas mijiedarbojas ar alkoholu. Tāpat ieteicams izvairīties cilvēkiem ar paaugstinātu vēža risku vai ģimenes vēsturi ar atkarībām.

Ja tomēr izvēlaties vīnu, dariet to uzmanīgi un mēreni. Veselību daudz efektīvāk var uzlabot, regulāri vingrojot un ēdot šķiedrvielām bagātu uzturu, nevis balstoties uz alkohola lietošanu. Vīns drīzāk jāuztver kā baudījums un daļa no svētku noskaņas, nevis kā uztura vai veselības līdzeklis.

Jāatgādina, ka alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai! Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta!

