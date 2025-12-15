“Es eju pensijā!” Vīrietis nopērk lietotu jaku un paliek bez vārdiem par to, ko atradis tās kabatā 0
Iepērkoties lietotu preču veikalā reizēm gadās maģisks brīdis – negaidīti atrast lietu, kas vērtīga vairāk, nekā varētu iedomāties. Taču tā notiek reti. Kāds vīrietis no ASV sociālajos tīklos dalījies stāstā par savu negaidīto atklājumu, kurā atklāj, ka viņš iegādājies lietotu preču veikalā jaku un tās kabatā atradis ko tādu, kas viņu atstājis bez vārdiem, vēsta “Lrytas.lt”.
Platformā Reddit viņš rakstīja, ka, pārlūkojot lietoto apģērbu veikalu, pamanījis jakas, kas piesaistīja viņa uzmanību. Taču visvairāk viņu pārsteidzis tas, kas atradās kabatā.
“Es to izdarīju. To, par ko mēs visi esam sapņojuši. Šodien lietoto drēbju veikalā nopirku jaunu jaku. Biju sajūsmā, jo tai vēl klāt bija birkas, un es tieši vēlējos nomainīt savu veco jaku. Kad atgriezos mājās un ieliku roku kabatās, sajutu papīru. Izvilku roku – un tur tie bija! 500 dolāru 100 dolāru banknotēs. Šī diena vienmēr būs mana labākā atradumu diena. Es eju pensijā!” priecājās pircējs.
Pēc ieraksta komentāros citi lietotāji dalījās ar līdzīgiem stāstiem. Viena persona rakstīja: “Acīmredzot kāds šo jaku bija saņēmis dāvanā, bet nekad nav valkājis. Droši vien pat nezināja, ka vecmāmiņa kabatā ielikusi naudu.”
Vēl kāds norādīja: “Reiz es atradu aptuveni 2000 dolāru grāmatā lietoto preču veikalā. Izrādījās, ka tas bija kāda turīga cilvēka veids, kā nodot daļu sava īpašuma. Blakus naudiņai bija arī lapiņa ar ziņu – neatceros precīzi, bet doma bija tāda. Kad nopirku grāmatu par 2 dolāriem, jutos gandrīz kā zaglis.”
Vēl viens komentētājs raksta: “Kad strādāju lietoto preču veikalā atradu 35 000 mārciņu, kas bija ielikti astoņdesmito gadu aizkaru oderējumā. Naudu sadalījām starp darbiniekiem. Cilvēki vienmēr atrod naudu grāmatās vai ieliktu kurpēs.”
Un vēl kāds piebilda: “Droši vien, ka kāds naudu kabatā atstājis, lai palīdzētu kādam svētku laikā. 500 dolāru daudziem cilvēkiem var būt liels atbalsts.”