Foto: Zane Bitere/LETA

“Mazais pamatīgi saspiests” – sieviete rosina aizdomāties par to, kā bērni jūtas sabiedriskajā transportā 0

LA.LV
8:37, 18. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Brīžos, kad pārvietojamies ar sabiedrisko transportu, reti aizdomājamies par to, kā tajā jūtas citi cilvēki. Kāds sievietes pieredzes stāsts soctīklos liek aizdomāties, cik svarīgs reizēm var būt pavisam vienkāršs palīdzības žests.

Veselam
Vai tu ej gulēt pārāk vēlu? Uzzini, cikos katras vecuma grupas pārstāvjiem vislabāk iet gulēt, lai miegs būtu kā lāčiem ziemā
Var pārvērsties katastrofā ne tikai Ukrainai, bet arī visai pasaulei: Krievija apsver krasus variantus uzvarai karā
Ne tikai lasis! Nosauktas 6 zivis, kas burtiski “uzlādē” organismu ar D vitamīnu
Lasīt citas ziņas

Sociālo mediju platformā “Threads” sieviete dalās stāstā, kas liek aizdomāties. Viņa raksta:

“Mīļie līdzcilvēki, braucot pārpildītā transportā, pamanām tos mazos skolnieciņus arī. Šorīt, braucot ar 3. autobusu no Pļavniekiem uz centru, autobuss bija mega pārpildīts, un viens mazais pamatīgi saspiests ar savām somām.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Latvijas pilsonis pastrādājis zvērīgu noziegumu Lielbritānijā, 9 reizes sadurot cilvēku
Svētdiena būs saulaina, taču saulīte būs “ar zobiem”
RAKSTA REDAKTORS
“Viņa vēl cīnās par dzīvību…” Krustkalnu ugunsgrēkā cietušās ģimenes draugs atklāj detaļas par pašreizējo situāciju

Skatos, sāk pārdzīvot, neko neredz, apkārt milži – piebakstīju, teicu: “Tu izkāpsi, nesatraucies!” Parūmēju visus, iztīrīju ceļu mazajam. Ceru, ka kādreiz arī par maniem bērniem kāds iestāsies! Jo svešu bērnu nav!”

Ivo atzīstas, ka viņa meita vairākkārt uzdevusi loģisku jautājumu, uz kuru viņam neizdodas rast atbildi:

“Uz kurieni brauc visi tie pensionāri pirms plkst. astoņiem no rīta??? Tiešām, UZ KURIENI??? Un kāpēc nevar braukt 10 vai 11?”

Elīna piekrīt un dalās savā pieredzē:

“Jā, diemžēl vecāka gada gājuma cilvēki bieži rausta aiz somām mazos, lai paietu tālāk. Vienreiz braucu ar bērnu ratiņiem, un autobuss bija diezgan pilns – viena vecāka sieviete tā bļāva uz pirmklasnieku, ka viņš ar savu “milzīgo somu” traucējot, un lika to noņemt un turēt rokās, – bet tur vienkārši nebija vietas!”

Kas sakāms citiem lietotājiem?

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
LA.LV Aptauja

Vai Tev ir gadījies piedzīvot ko līdzīgu?

  • Jā, diemžēl tas notiek bieži
  • Retāk, bet esmu to novērojis/-usi
  • Nē, tādu situāciju neesmu piedzīvojis/-usi
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Cilvēkus ar maziem bērniem uzskata par epidēmiju, bīstamu sabiedrībai,” māmiņas ziņo par darba devēju nejaucībām
VIDEO. “Neticu, ka meitene bez iemesla uzbruktu sniegavīram.” Kāda ir mūsu bērnu mentālā veselība – novērots ļoti skumjš gadījums
Vai sports tiešām nosaka bērna nākotni? Mammu izbrīna ģimenes ārste, kura “noraksta” bērnu, jo viņš neiesaistās pulciņos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.