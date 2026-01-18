“Mazais pamatīgi saspiests” – sieviete rosina aizdomāties par to, kā bērni jūtas sabiedriskajā transportā 0
Brīžos, kad pārvietojamies ar sabiedrisko transportu, reti aizdomājamies par to, kā tajā jūtas citi cilvēki. Kāds sievietes pieredzes stāsts soctīklos liek aizdomāties, cik svarīgs reizēm var būt pavisam vienkāršs palīdzības žests.
Sociālo mediju platformā “Threads” sieviete dalās stāstā, kas liek aizdomāties. Viņa raksta:
“Mīļie līdzcilvēki, braucot pārpildītā transportā, pamanām tos mazos skolnieciņus arī. Šorīt, braucot ar 3. autobusu no Pļavniekiem uz centru, autobuss bija mega pārpildīts, un viens mazais pamatīgi saspiests ar savām somām.
Skatos, sāk pārdzīvot, neko neredz, apkārt milži – piebakstīju, teicu: “Tu izkāpsi, nesatraucies!” Parūmēju visus, iztīrīju ceļu mazajam. Ceru, ka kādreiz arī par maniem bērniem kāds iestāsies! Jo svešu bērnu nav!”
Ivo atzīstas, ka viņa meita vairākkārt uzdevusi loģisku jautājumu, uz kuru viņam neizdodas rast atbildi:
Elīna piekrīt un dalās savā pieredzē:
“Jā, diemžēl vecāka gada gājuma cilvēki bieži rausta aiz somām mazos, lai paietu tālāk. Vienreiz braucu ar bērnu ratiņiem, un autobuss bija diezgan pilns – viena vecāka sieviete tā bļāva uz pirmklasnieku, ka viņš ar savu “milzīgo somu” traucējot, un lika to noņemt un turēt rokās, – bet tur vienkārši nebija vietas!”
Kas sakāms citiem lietotājiem?
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!