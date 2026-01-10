VIDEO. “Neticu, ka meitene bez iemesla uzbruktu sniegavīram.” Kāda ir mūsu bērnu mentālā veselība – novērots ļoti skumjš gadījums 14
Šis video, kas nonācis sociālajos tīklos, liek apstāties un aizdomāties. Šķietams absurds un komiski skumjš skats – kāda jaunāko klašu skolniece ar acīmredzamu agresiju vēršas pret sniegavīru: to spārda, iekausta, pati pakrīt un pēc tam aiziet prom. Šī aina ir iemesls nopietnām bažām.
Threads komentāros daudzi lietotāji norāda, ka šāda rīcība var liecināt par slēptu vardarbību, emocionālu spriedzi, iespējamām mobinga sekām.
Bērni reti spēj vārdos izteikt to, ko jūt – dusmas, bezspēcību, bailes vai pazemojumu. Ja šīs emocijas netiek sadzirdētas un atbalstītas, tās nereti izlaužas agresīvā uzvedībā, arī pret nedzīviem objektiem. šī situācija izgaismo daudz dziļāku problēmu, par kuru sabiedrībā joprojām runājam pārāk maz – bērnu mentālo veselību.
