Mazāk papīru, vairāk darbu 0
Artūrs Graudiņš, Latvijas Zemnieku savienības ģenerālsekretārs
Labākais laiks, kad iestādīt koku, bija pirms divdesmit gadiem. Otrs labākais laiks – tagad,” vēsta kāds sens sakāmvārds. Tāpat arī paruna māca: “Nekad neatliec uz rītdienu to, ko vari paveikt šodien.” Pie šādas dzīves gudrības vajadzētu pieturēties ikvienam savā ikdienas dzīvē, bet jo īpaši tiem, kuri ir ievēlēti Saeimā kā tautas priekšstāvji, vai ieņem atbildīgus amatus valsts pārvaldē.
Pētot birokrātiskos procesus, politologi parasti koncentrējas uz to, kā birokrātija ietekmē politisko sistēmu, valsts pārvaldi un sabiedrību kopumā. Pētījumi rāda, ka birokrātiskās organizācijas bieži ir neelastīgas un nespēj pielāgoties pārmaiņām, jo darbinieki aizsargā savas pozīcijas un mēdz rīkoties vairāk savās interesēs, nevis sabiedrības labā. “Pārbirokratizācija” nozīmē ne tikai resursu nelietderīgu izšķērdēšanu, bet arī lielu sabiedrības neapmierinātību ar valsts pārvaldi kā tādu.
Šobrīd norit darbs pie nākamā gada valsts budžeta veidošanas. Process kā vienmēr noris smagnēji un garās sarunās. Kā vienmēr vajadzību ir krietni vairāk nekā iespēju tās apmierināt. Paies laiks un budžets tiks pieņemts. Ņemot vērā, ka nākamais ir vēlēšanu gads, visdrīzāk iztiksim bez nodokļu palielināšanas. Taču šodien, kad tik daudz tiek runāts par izdevumu palielināšanu uz valsts parāda rēķina iekšējai un ārējai drošībai, demogrāfijas problēmu risināšanai, atbalstam senioriem, izglītībai un veselības aprūpei un reizē meklētas iespējas izmaksu mazināšanai, šis ir piemērots laiks, lai lemtu par to, ko citos apstākļos politiski būtu sarežģīti īstenot – jēgpilnu iestāžu apvienošanu, to funkciju optimizēšanu, ar mērķi kļūt efektīvākiem. Efektivitāte valsts pārvaldē, tāpat kā privātajā biznesā, nozīmē – ieguldot mazāku resursu, paveikt noteiktus uzdevumus ātrāk un kvalitatīvāk. Ir ministrijas, kurās jau pagājušajā gadā tika veiktas strukturālas reformas, taču ir arī tādas, kurās vēl nekas nav darīts.
Ja valsts pārvaldē pēc būtības tiktu veikts funkciju audits, kļūtu skaidri redzams, ka ir neskaitāmas iespējas, kur ietaupīt, mazināt un efektivizēt. Šis ir brīdis, kad spēcīga premjera vadībā būtu lieliska iespēja atbrīvoties no visa liekā, neefektīvā, smagnējā. Runājot par uz cilvēkiem orientētu valsts pārvaldi, viens no iepriekšējiem ASV prezidentiem Baraks Obama reiz norādīja – “Cilvēki negaida, ka valdība atrisinās visas viņu problēmas, bet viņi gaida, lai tā darbotos efektīvi un saprātīgi”. Pārskatot funkcijas, mainot ieradumus, rezultāts varētu būt ātri redzams. Ikdienas pieredze rāda, ka bieži vien garu vēstuļu kaudzes var aizstāt ar pāris telefona zvaniem, stundām ilgas sapulces – ar koncentrētu diskusiju pusstundas garumā. Daudzos gadījumos pietiek ar vienu saskaņošanas līmeni, nevis trim. Mākslīgais intelekts šodien dod vēl papildu iespējas paātrināt darbu – atliek vien tās izmantot.
Lai Latvijā mazinātu birokrātiju un palielinātu cilvēku apmierinātību ar valsts pārvaldi, nav vajadzīgas neiespējamas misijas. Mēs esam maza valsts, kur viens otru pazīst, un tas ir mūsu spēks. Atliek tikai gribēt darīt ātrāk, vienkāršāk un efektīvāk!