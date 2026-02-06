Atrast darbu šajā ekonomiski nestabilajā laikā nav viegli. Pēc gadumijas šķiet no visām pusēm dzirdamas runas par atlaišanām, štatu samazināšanām, tāpat cilvēki, kuri jau ilglaicīgi meklē darbu, to nevar atrast. “Uz papīra” viss ir lieliski, bet līdz strādāšanai netiek. Nodrošināt sev stabilus ienākumus un sirdsmieru vēl grūtāk, ja sadzīvo ar kādu hronisku slimību. Lūk, Marka stāsts.
“Vēlos jums jautāt par darba iespējām cilvēkiem ar invaliditāti. Man personīgi ir 2 grupas invaliditāte. Epilepsija uz mūžu kopš bērnības. Nekad nevarēšu iegūt autovadītāja apliecību.
Mans hobijs ir datortehnika. Esmu koledžā SIVA ieguvis vidējo profesionālo izglītību datortehniķa jomā. Skolu esmu pabeidzis ar ļoti labu novērtējumu.
Pēc skolas pabeigšanas, prakses vieta bija RTU, kur darbu neviens nepiedāvā. Meklējot dažādas darba vietas visur vajag tikai cilvēkus ar augstāko izglītību un pieredzi.
Vienīgās darba vietas kur man ir izdevies iegūt darbu ir kā noliktavas darbiniekam par minimālo atalgojumu. Kā es ar savu izglītību varu atrast darbu sev vēlamajā nozarē? No valsts piedāvātajām darba vietām nav nekur izdevies vairāku gadu laikā,” viņš stāsta.
Nodarbinātības valsts aģentūras speciālisti dod padomus, kā mūsdienās pienācīgi sagatavoties darba intervijai.
Lai gan darba tirgus nepārtraukti mainās, CV joprojām saglabā savu nozīmi kā pirmais solis ceļā uz nodarbinātību. Vienlaikus būtiski ir mainījies veids, kā tas tiek veidots un uztverts.
Uzmanības fokuss ir pārvirzījies uz rezultātiem un sasniegumiem – darba devēji novērtē īsus, mērķtiecīgus CV, kuros skaidri parādīts kandidāta ieguldījums un pievienotā vērtība konkrētajam amatam, nevis plaši pieredzes uzskaitījumi.
Arī motivācijas vēstules forma piedzīvo pārmaiņas – klasiskās A4 lapas vietā arvien biežāk tiek izmantots kodolīgs pavadvēstules e-pasts vai īsa sadaļa “Par mani” CV ievadā.
Daudzās jomās, īpaši biroja, pārdošanas un vadības amatos, sakārtots LinkedIn profils nereti ir pat nozīmīgāks par pašu CV.
Savukārt radošajās un tehniskajās profesijās īpaši nozīmīga ir portfolio (nozīme – tā ir strukturēta darbu, sasniegumu un prasmju kolekcija, kas uzskatāmi atspoguļo cilvēka praktisko pieredzi un profesionālo izaugsmi, papildinot CV ar konkrētiem pierādījumiem par paveikto un kompetencēm. Atsevišķos gadījumos kā papildu elements var tikt izmantoti arī īsi video pieteikumi, kas kalpo drīzāk kā papildinājums, nevis obligāta prasība).
Laba sagatavošanās veido lielāko daļu no panākumiem – uz interviju nevajadzētu doties nesagatavotam. Pirms tikšanās ir svarīgi iedziļināties uzņēmuma darbībā: ne tikai mājaslapā, bet arī aktualitātēs, sociālajos tīklos un uzņēmuma vērtībās.
Atbildei uz jautājumu “Kāpēc vēlaties strādāt tieši pie mums?” jābūt pārdomātai un konkrētai, balstītai uz izpratni par organizāciju, nevis vispārīgiem apgalvojumiem. Šim nolūkam ieteicams izmantot STAR pieeju – strukturētu metodi pieredzes aprakstīšanai, kur “S” apzīmē situāciju, “T”- uzdevumu, “A”-veikto rīcību un “R”- sasniegto rezultātu, tā uzskatāmi parādot savu motivāciju, kompetences un ieguvumu darba devējam.
Ja intervija notiek attālināti, neaizmirstiet laikus pārbaudīt tehnisko pusi – skaņu, kameru un apkārtējo vidi.
Ja tev ir stāsts par darba meklēšanu, padalies un uzraksti man uz [email protected]. Ja vēlies dot Markam iespēju pierādīt sevi profesionāli, raksti man, iedošu viņa kontaktus!