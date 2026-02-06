Šodien būs siltāks, bet uz ceļiem uzmanīgi – sniegs un apledojums daudzviet ietekmē braukšanu 0
Piektdien Latvijā būs pārsvarā mākoņainas debesis un vietām mazliet snigs, vairāk snigs Latgalē. Sinoptiķi prognozē, ka pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš un gaisa temperatūra būs -3..-8 grādi.
Rīgā gaidāma pārsvarā mākoņaina diena, bez nokrišņiem. Pūšot nelielam austrumu vējam, gaiss iesils līdz -4 grādiem.
Eiropas rietumu, centrālajā un dienvidu daļā atrodas zema spiediena apgabali, kas ietekmē laikapstākļus arī Latvijā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1013 hektopaskāliem Alūksnes novadā.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -5,3 grādiem Kolkā līdz -10,6 grādiem Alūksnē.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 5. februārī bija +26 grādi Spānijas austrumos. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -39 grādi kalnu ielejās Skandināvijā.
Autovadītāju ievērībai
Piektdienas rītā lielā daļā Latvijas autoceļi ir sniegoti un apledojuši, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.
Vissliktākā situācija ir Latgalē, kur braukšana apgrūtināta pa visiem lielajiem ceļiem. Daudz sniegotu un apledojušu šoseju posmu ir arī Kurzemes rietumu daļā, Vidzemes centrālajā un ziemeļu daļā, kā arī Rīgas apkārtnē Daugavas kreisajā krastā, turpretim vislabākie braukšanas apstākļi ir Zemgalē.
Sniegotie ceļu posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Šajos darbos piektdienas rītā ir iesaistītas 133 ziemas dienesta tehnikas vienības, informē LVC.