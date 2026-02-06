NVA piedāvā darbus Jelgavā, Rēzeknē un Bauskā – es taču meklēju Rīgā! Iedzīvotāji neapmierināti ar darba meklēšanas sistēmu 0
Par bezdarbniekiem Latvijā tiek runāts daudz – valsts dažādiem veidiem cenšas palīdzēt cilvēkiem atrast darbu, kas būtu atbilstošs viņu prasmēm un vajadzībām. Taču ieraksti sociālajos tīklos liek domāt, ka ne vienmēr vēršanās pēc palīdzības nodrošina veiksmīgu rezultātu.
Saskaņā ar oficiāliem datiem, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētā bezdarba līmenis 2025. gada beigās bija aptuveni 5%, bet kopējais bezdarbnieku skaits turējās ap vairākiem desmitiem tūkstošu cilvēku, kas nedaudz mainījās salīdzinājumā ar iepriekšējiem mēnešiem un gadiem.
Ar pieredzi dalīties sociālajā mediju platformā “Threads” rosina kāda sieviete, kura apraksta savu tikšanos NVA un tur piedāvāto darba sarakstu.
Viņa raksta: “Tātad. Dodos uz vizīti, kas ilgst 5 minūtes. Tieku pie jaunas lapas ar “ieteiktajiem” darbiem. Čāpoju mājās un domāju, kā tas nākas, ka neesmu nevienu no šiem ieteiktajiem darba piedāvājumiem redzējusi(sludinājums/posts/whatever).
Atnāku mājās, sāku meklēt un saprotu, kāpēc nav bijuši manā redzes lokā. Atrašanās vieta! Jelgava(reāli izbraukāt), Rēzekne!!, Bauska, Talsi. Vai ir bijusi saruna, ka meklēju ārpus Rīgas? Nē! Vai Rēzekne un Bauska izklausās pilnīgi un absolūti ne tas, ko apsvērtu? Ļoti jā.”
Līdzīgi stāsti arī no citiem bezdarbniekiem
Vairāki komentētāji piekrīt, ka piedāvājumi bieži ir pārāk tālu vai nepiemēroti.
Laura piebilst: “Te jāskatās, kādi noteikumi ir uzstādīti darba meklētājiem. Man vīrs pagājušā gadā meklēja, un viņam bija noteikts, ka jāskata darbi līdz 90 minūtēm attālumā no mūsu mājas. Tas UK gan, bet te izklausās līdzīgi.”
Ir arī pozitīvāki piemēri: “Par cik dzīvoju Rīgā, man NVA tikšanās laikā piedāvāja daudz maz jēdzīgos attālumos, es dzīvoju Pārdaugavā un kad piedāvāja, saka, re kur viens! Ā, nē, skatos ka Latgales iela.. Nu man tas ir nepilnas stundas brauciens ar auto un pat to saskatīja, ka tomēr par tālu.
NVA viss ļoti atkarīgs, kāds trāpās konsultants, man ļoti paveicās, sieviete ieteica darbus, kā arī deva padomus kā labāk vaktēt sludinājumus.”
Kas sakāms citiem lietotājiem?
Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā norādīts, ka darba vietai, ko piedāvā NVA, no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas ir jābūt sasniedzamai ceļā pavadot ne vairāk nekā 90 minūtes vienā virzienā.
Ja šis attālums iekļaujas noteiktajās vadlīnijās, NVA darbinieki rīkojušies atbilstoši noteikumiem. Tas nozīmē, ka piedāvātie darbi var būt tālāk no dzīvesvietas, ja tas atbilst noteiktajam maksimālajam ceļā pavadītajam laikam.
