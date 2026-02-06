Nemaz nedomā atslābt – sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās naktīs no jauna pastiprināsies sals 0
Nakts uz sestdienu Latvijā vēl būs salīdzinoši silta, bet dažās turpmākajās naktīs no jauna pastiprināsies sals, prognozē sinoptiķi.
Sestdien vietām nedaudz snigs, vairāk nokrišņu būs valsts dienvidos, dienas gaitā daudzviet Latvijā uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktī un no rīta būs -5..-9 grādi, Ziemeļvidzemē – līdz -13 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz -3..-8 grādiem.
Nākamās nedēļas turpinājumā Latvija nonāks uz robežas starp siltu gaisu dienvidos un aukstumu ziemeļos. Visticamāk, siltais gaiss Latviju nesasniegs. Nedēļas nogalē iespējams lielāks nokrišņu daudzums.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā gaidāma sešus līdz septiņus grādus aukstāka par normu, aiznākamā nedēļa varētu būt četrus grādus vēsāka nekā vidēji 1991. – 2020. gadā. Palaikam gaidāms sniegs.