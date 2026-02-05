Kārlis Bukovskis: Tā ir mācība mums pašiem – redzēt, kā tas ir, kad esi vājākais kautiņā 0

21:31, 5. februāris 2026
TV24 raidījumā “Globuss” Latvijas Ārpolitikas institūta direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Kārlis Bukovskis uzsvēra, ka pašreizējā situācija Ukrainā ir ļoti smaga.

Viņš norāda, ka notiekošais kalpo kā mācība arī citām valstīm – ja esi vājāks un viens pats nespēj pretoties, tu kļūsti arvien atkarīgāks no sabiedrotajiem, kuri ar laiku sāk diktēt noteikumus. Tādēļ valsts nonāk izvēles priekšā – cik daudz tā ir gatava “samaksāt”, lai karš beigtos.

Bukovskis kritiski vērtē Krievijas nostāju attiecībā uz iespējamu pamieru, uzsverot absurdo situācijā, kurā valsts, kas pretendē uz globālas lielvaras statusu, pieprasa drošības garantijas no Ukrainas. Vienlaikus Krievija drošības garantijas saista ar prokrieviskas valdības izveidi Ukrainā, kas, pēc Bukovska domām, tikai izgaismo Krievijas vājo pozīciju sankciju un kara seku dēļ.

Plašāk pievienotajā video!

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

