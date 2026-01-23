“Mazliet pietrūka līdz tukšam bankas kontam,” Jurgita stāsta, kā, pašai nezinot, iekritusi krāpnieku slazdā 0
“Neticēju, ka tas notika ar mani,“ tā savu stāstu sāk IT uzņēmumā strādājošā Jurgita, kura pati māca citus, kā neiekrist krāpnieku nagos, bet šoreiz viņa pati kļuva par upuri.
Ziņu portālam Lrytas.lt viņa stāsta, ka viss noticis ļoti ātri. Jurgita devās uz Kauņu un savu automašīnu atstāja “Unipark” stāvvietā. Samaksāt stāvvietas maksu izdevās tikai ar trešo mēģinājumu – lietotne darbojās lēni.
Pēc tam viņa devās iepirkties, taču, nesot preces uz auto, viņai pienāca SMS, ka viņa nav samaksājusi par stāvvietu un viņai uzlikts sods. Tā kā viņai tiešām bija grūtības ar maksājumu, viņa nodomāja, ka sistēma to nav fiksējusi, un spieda uz atsūtītās saites, lai apstiprinātu maksājumu.
Viņa autentificējās ar mobilo parakstu – tas arī bijis pietiekami. Krāpnieki ieguva viņas bankas piekļuves datus un personas kodu.
Nākamajā dienā bankas pārstāvis viņu informēja, ka iepriekšējā vakarā bijis mēģinājums veikt maksājumu nepilnu 29 eiro apmērā. Tikai vēlāk, kad viņas ekrānā parādījās paziņojums par nepieciešamību apstiprināt maksājumu 800 eiro apmērā, viņa saprata, ka ir iekritusi.
Jurgita uzreiz noraidīja maksājumu un sazinājās ar banku. Vēlu vakarā viņa nosūtīja e-pastu, bet nākamajā dienā bankas pārstāvis paskaidroja, ka viens maksājums tika apturēts, jo naudu kāds mēģināja pārskaitīt uz ārvalstīm.
Viņai nācās bloķēt internetbanku, un gan laika, gan psiholoģiskā ziņā šī pieredze bija smaga, lai gan finansiāli zaudējumi tika novērsti.
SEB bankas pārstāve Lrytas.lt norāda, ka krāpnieki izmanto dažādas metodes – viltus SMS, e-pastus, sociālo tīklu kontus un pat QR kodus –, lai izkrāptu klientu bankas datus. Pat ja dati ir iegūti, banka daudzos gadījumos spēj novērst maksājumu – 2025. gada 3. ceturksnī 74% uzbrukumu tika apturēti.
Tomēr, ja piekļuves dati ir nonākuši krāpnieku rokās, piemēram, caur viltus saiti, risks paliek. Tāpēc banka iesaka nomainīt piekļuves kodus, ja ir kaut mazākās aizdomas par drošību.