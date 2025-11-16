“Mēģināju nelūrēt, bet nu acis pašas visu laiku velk uz to bērnu,” latviete stāsta par komisku tikšanos ar indiešu ģimeni dzemdību namā 0
Kad latvieši sociālajos tīklos raksta par pieredzi, tikšanos, komunicēšanu ar imigranti, visbiežāk tas bijis konflikts, tāpēc kādas māmiņas stāsts par tikšanos dzemdību namā ar indiešu ģimeni tik daudzus aizkustinājis.
“Dzemdību namā sēdēju rindā uz vakcināciju kabinetu bērniņam. Aiz manis indiešu ģimene ar savu jaundzimušo. Cik tam mazulim bija matu, frizūru jau var ieveidot! Mēģināju nelūrēt, bet nu acis pašas visu laiku velk uz to bērnu. Galā, lai nedomā, ka es traka vai rasiste, atvainojos un paskaidroju, ka neesmu nekad redzējusi jaundzimušo ar tik kupliem matiem. Šie pasmējās un teica, ka viņi arī neesot varējuši saprast, kāpēc Latvijā visi plikpauraini dzimstot. Novēlējām jauku dienu un šķīrāmies,” sieviete sociālajos tīklos raksta.