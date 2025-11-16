“Papucim būtu derējis pamācīties no dēla…” Sieviete vīlusies piedzīvotajā izrādes laikā, citi “vainīgo” aizstāv 7
Teātris – ļoti populāra vieta, kur baudīt kultūru. Tā nav arī lēta izprieca. Jau iepriekš diskutēts par to, kā uz teātri jāģērbjas vai kā tajā jāuzvedas. Arī šis stāsts ir par uzvedību izrādes laikā.
Marija platformā “Threads” dalās piedzīvotajā: “Nepatīkama situācija izrādes laikā. Vienā brīdī aktrise runā klusi, un pēkšņi kāds no zāles iekliedzas: “Var lūdzu skaļāk, neko nevar dzirdēt!” Man tik ļoti uzkāpa adrenalīns… Knapi noturējos. Cilvēkiem dažreiz pietrūkst elementāras cieņas. Ja kaut kas nepatīk vai gribas izteikties, to var darīt pēc izrādes – ar cieņu un mierīgi, nevis izjaucot brīdi, kad uz skatuves notiek māksla. Kultūra sākas ar cieņu.”
Marijas ieraksts kļuvis par atslēgu pūralādei – arī citi cilvēki neslēpj, ka ir piedzīvojuši negatīvu pasākuma apmeklējumu citu cilvēku dēļ.
Daudziem, piemēram, teātra apmeklējums nav kā izklaide – tā var būt kā atslēgšanās no ikdienas darbiem un kultūras baudīšana vislabākajā tās kvalitātē. Tomēr cilvēki, kuri to neuztver par vienu no augstākajām kultūras izpausmēm. Un tas liedz mākslu kvalitatīvi baudīt tiem, kas to vēlas un ciena. Tomēr atvērts paliek arī jautājums – ja cilvēks ir samaksājis par izrādi, vai viņam nav tiesības aizrādīt pakalpojuma sniedzējam, ja kādā zāles daļā teksts nav dzirdams?
Kristīne uzskata, ka tā ir cilvēku visatļautība. Demokrātija netiek novērtēta kā brīvība un cieņa, bet gan kā visatļautība, kas izpaužas uz ielas, teātrī, kino, izstādēs, veikalos un restorānos.
Oskars uzskata, ka kultūras līmenis teātros turpina kristies. Agrāk cilvēki nemācēja atbilstoši saģērbties, bet tagad izceļas ar necieņu pret aktieriem.
Kas vēl sakāms komentētājiem?
“Reiz, izrādes laikā, kāds skatītājs nošķaudījās… Aktieris no skatuves pateica: “Uz veselību”.”
“Es šodien leļļu teātrī visu izrādi klausījos kā aizmugurē sēdošais tēvs dēlam visu izrādi atreferēja – re kā viņš dara, tagad ir priecīgs, o kā aizlidoja, nu re, kas nu būs… no bērna izrādes laikā nedzirdēju ne skaņas. Papucim būtu derējis pamācīties no dēla.”
“Nupat nupat “Splendid palace” stāvizrādes laikā sieviete ar spoži ieslēgtu ekrānu blociņā mēģina vārsmas pierakstīt. Visi cieš. Neviens neko. Es pielieku roku pie pleca: “Izslēdziet lūdzu ekrānu,” uz ko saņēmu, “Es taču tev nespīdinu” un SUPER nosodošo skatienu… Jo sēdēju pa diagonāli!”
“Man bija smieklīga situācija. Manā pilsētā maza izrāžu zāle. Minūti piecas pirms izrādes dzirdu, ka kāds vīrietis ir skaļš, klaigā. Nodomāju, ka kāds iedzēris un izdomājis uz teātri atnākt. Paiet minūtes trīs, klaigas turpinās, neizturu un paskatos, kas tas par trošņotāju. Ieraugu izrādes aktieri. Viena kundzīte neiztur un skaļā balsī pa visu zāli nokliedz, lai viņš aizveras, jo tūlīt izrāde sāksies. Liela daļa, kura aktieri atpazina, sāka smieties. Protams, šī klaigāšana, sava ziņā, bija priekšspēle teātra uzvedumam.”
“Vienreiz “Dailē” man aizmugurē sēdēja sadzērusies sieviete, kas nepārtraukti izteica ļoti skaļas replikas. Un saprotams, ka aizrādīt nav jēgas, jo tad izceltos vēl lielāks tracis. Paldies teātra darbiniekiem, kuri uz 2. cēlienu viņu vairs neielaida.”
“Nenosodu… Es būtu vīlusies – aiziet uz izrādi un pusi no aktieru teiktā nemaz nesadzirdēt.”
“Kliegt no zāles tiešām ir nepieklājīgi, bet aktieriem tiešām ir slikta dikcija, bieži nevar saprast, ko viņi saka. Sevišķi tas dzirdams seriālos, ātri runa un arī ir, ka nedzird, ko saka. Skatos pa TV seriālus un izrādes.”
“Jaunajiem aktieriem bieži ir problēmas ar dikciju un viņu sadzirdamību zāles vidū un tālāk. Reiz apmeklēju vienu izrādi, kuras režisors sēdēja man blakus. Tad 2. plāna varone tika dēvēta par Baibu, tad Vairu, pati arī diez ko saklausāmi neizteicās. Pateicoties režisoram, 2. cēlienā vismaz pieauga decibeli. Citās izrādēs šādu ekstru nav.”