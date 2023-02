Foto: Shutterstock

Mēģini būt gatavs dažādiem scenārijiem, arī šķēršļiem ceļā! Horoskopi no 9. līdz 22. februārim Ieteikt







Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”

Auns

Ja esat iesaistīti konfliktos, būs ārkārtīgi svarīgi aplūkot katra stāsta visas puses. Necīnieties par taisnību, ja nezināt pilnīgi visus argumentus. Ļaujiet sev arī atpūsties. Vēl ir laiks izveidot kārtību un plānu rīcībai, pirms sākt pieņemt lēmumus. Mēģiniet nesvārstīties un nepieņemt emocionālus lēmumus. Stabils un vienots viedoklis būs tas, kas aizvedīs jūs tālu, palīdzēs pabeigt svarīgus projektus.

Vērsis

Var rasties dusmas vai aizvainojums, saprotot, ka ideāls, uz kuru esat mēģinājis tiekties, ir nepiepildāms. Domas klīdīs pie sapņiem un domājot par to, kā būtu, ja būtu. Būs daudz uztraukumu un stresa. Ja neatvēlēsiet laiku atpūtai un iekšējā līdzsvara atrašanai, jūsu stāvoklis kļūs vēl trauksmaināks un nevarēsiet rast mieru. Neesiet pārāk spītīgs, ieklausieties savās fiziskajās un psiholoģiskajās vajadzībās.

Dvīņi

Mēģināsiet paturēt savas domas pie sevis, arī sapņus un vēlmes. Būsiet diezgan nosvērti. Nebūs viegli koncentrēties uz visu, kas notiks apkārt. Neklausiet to cilvēku ieteikumus, kuri paši nespēj sakārtot un harmonizēt savu dzīvi. Skatieties uz darbiem, uz tiem padomdevējiem, kuriem ir izdevies uzlabot savu ikdienu, panākt rezultātus. Šis laiks būs par spēju mācīties pateikt “nē” un mācēt novilkt veselīgas robežas.

Vēzis

Šis būs jūtīgs laiks un atnesīs emocijas, kas saistītas ar radiniekiem, ģimeni, mīļiem cilvēkiem. Neatraidiet viņus un uzturiet saikni ar savām saknēm. Padomājiet par tradīcijām vai ieradumiem, kuri jums der un no kuriem, iespējams, laiks atbrīvoties, jo laimīgākus tas jūs nedara. Šis ir brīdis, kad jāmeklē prieks, un tas jāizvēlas. Nepārslogojiet sevi ar darbiem un pienākumiem.

Lauva

Spēsiet atrisināt kādas senas problēmas, kurām ilgi neredzējāt risinājumu. Būs sajūta, ka viss beidzot atgriežas pareizajās sliedēs, taču aiz prieka un eiforijas nepazaudējiet saikni ar realitāti un skatieties uz notiekošo skaidri, ar saprātu. Var gadīties sastapties ar citu cilvēku agresivitāti, taču šos gadījumus vajadzētu risināt konstruktīvi, nevis emocionāli. Daudzi mēģinās jūs mācīt vai norādīt, kā ir jādara vai jārīkojas pareizi un kas jums neder. Izvairieties no tenkām, nepārbaudītiem apgalvojumiem vai no informācijas bez pierādījumiem vai faktiska pamatojuma.

Jaunava

Prāts beidzot attīrīsies no tumšajām domām, taču februāra sākums nebūs gluži viegls un sirdij gaišs. Centīsieties saglabāt racionālu pieeju dažādās situācijās, taču emocionalitāte var izpausties pēkšņi un neapzināti. Kad nomierināsiet sevi, jūs atradīsiet mieru un spēju pieņemt reālos apstākļus, būsiet pārsteigta, cik sakāpināti esat uztvērusi notiekošo. Uzplauks draudzības, būs tikšanās ar savējiem, it sevišķi tiem, ar kuriem saskan viedokļi.

Svari

Tiklīdz jūs padomāsiet, ka esat atraduši līdzsvaru, lietas atkal mainīsies. Negaidiet brīnumus un mēģiniet būt gatavi dažādiem scenārijiem un dažām situācijām, arī šķēršļiem ceļā. Lai gan dzīve nav ideāla, jums vajadzētu pamanīt rezultātus, panākumus, izdošanos. Izaugsme notiek tikai tad, kad apstrādājam savu negatīvo emocionālo bagāžu un pamanām realitāti un sasniegumus.

Skorpions

Būsiet noskaņots uz svarīgām pārmaiņām savā ikdienā, pat ļoti motivēts tās uzsākt pats. Ja jūtat, ka jūsos aug neapmierinātība, centieties noskaidrot, kā izvairīties no nevajadzīgām emocionālām nesaskaņām. Nāksies ievērot distanci ar dažiem cilvēkiem, ar kuriem vairs nav pa ceļam. Nenožēlojiet šo soli, galu galā jūs centāties visu uzlabot jau ilgāku laiku. Netērējiet laiku, mēģinot izskaidrot savu iekšējo stāvokli tiem, kuri pat nedomā to saprast.

Strēlnieks

Varētu likties, ka dzīve ik pa laikam paiet jums garām un ka kaut ko svarīgu nokavējat. Tas nenozīmē, ka jums vajadzētu steigties un ielēkt jebkurā aizejošā vilcienā, taču jums vajadzētu ātri apsvērt savas vēlmes un iespējas, pēc tam izvēlēties tās, kas palīdzēs justies mierīgam un laimīgam. Kaislības veicinās jūsu ugunīgo garu, var arī ienest mīlestību vientuļo Strēlnieka pārstāvju pasaulē. Jūsu sirds zinās, kas ir pareizi un kas rada miera sajūtu, tāpēc ieklausieties sevī.

Mežāzis

Jums ir jāatsvaidzina savs skatījums uz lietām un jāredz apkārtne, kurā dzīvojat šodien. Pieturēties pie pagātnes un trūkumiem varētu būt slikta izvēle, jo pastāvīgi negatīvi uzskati traucēs sasniegt vēlamo un just piepildījumu dzīvei. Lai cik lieli būtu daži jūsu plāni, jums vajadzēs arī atbalstu no citiem, it sevišķi emocionālu. Tāpēc nenoslēdzieties! Vērtīgus padomus saņemsiet no mīlestības pilnām attiecībām un cilvēkiem, kuri vēlas patiesi jūs iepazīt un saprast. Novērtējiet cilvēkos lojalitāti.

Ūdensvīrs

Pašreizējās situācijās būs daudz stresa, jūs varat nonākt kāda veida sacelšanās vai agresīvu cilvēku vidū. Situācijas neatrisināsies, kamēr netiks atrisinātas dažas problēmas. Pat ja vēlēsieties par kaut ko cīnīties uz dzīvību vai nāvi, vispirms vajadzētu atrast zelta vidusceļu un pamēģināt problēmas atrisināt kompromisu ceļā. Lai strādātu produktīvi, vajadzēs atsvaidzināt savas pelēkās šūniņas. Nāksiet klajā ar tehniskiem risinājumiem un idejām, kuras lieliski varēs īstenot dzīvē.

Zivis

Šis laiks jums var radīt finansiālas problēmas, kuras nāksies risināt. Vienmēr viss, kas saistās ar naudas jautājumiem, jūs ir spēcīgi uztraucis, kad ar to nākas saskarties. Tomēr nezaudējiet ticību šajos jautājumos atrast risinājumu. Padošanās nebūs atbilde. Jūs nevarēsiet arī izvairīties no sarežģītām emocionālām situācijām ar jums tuviem cilvēkiem. Kaut kas jūsos brīdinās jūs ievērot distanci, pat ja jūsu prāts teiks iet uz priekšu.