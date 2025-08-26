#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

0:03, 26. augusts 2025
Ikdienā strādāju ar to, kā politikus un ierēdņus pārliecināt samazināt izdevumus, kas nenozīmē nogriezt algas skolotājiem vai policistam uz ielas, vai atņemt kaut ko pensionāriem, jo mums ir daudz resursu ekonomēt tajās lietās, kur necieš darba darītājs, tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Andris Bite, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents.

Runājot par politiķiem un ierēdņiem publiskajā sektorā, tie iedalāmi vairākās grupās – viena daļa uzskata, ka nav nepieciešami nekādi ekonomikas pasākumi, jo viņi vienkārši nesaprot, no kurienes nāk nauda, kā tā rodas. Tie ir tipiski progresīvo pārstāvji, raksturo uzņēmējs.”Viņi uzskata, ka aizņemties ir pareizi, un aizņemties mūžīgi tā ir iespēja. Kā Šuvajevs teica, ka tā nav problēma, ka katru gadu 2 miljardus aizņemamies un notrallinām, bet tā esot saprašanas, izglītības un realitātes sajūtas trūkums,” saka Bite, piebilstot, ka šie cilvēki nevienu dienu savā dzīvē nav neko noderīgu izdarījuši un strādājuši, tāpēc viņiem grūti pārmest šo neizpratni par situāciju.

Kā nākamo grupu Bite raksturo tos, kuru rīcība ir balstīta tikai uz reitingiem un vajadzību tikt ievēlētiem nākamajās vēlēšanās; šiem cilvēkiem trūkst drosmes pateikt, kāda situācija ir patiesībā – viņi saprot, kāds bezceļš šobrīd ir ar valsts tēriņiem un aizņemšanos.

Bite to salīdzina ar alkoholiķi, kurš “it kā zina, ka ir alkoholiķis un sola vairāk nedzert, bet vēl tikai divas dienas padzers un tad metīs nost. Ar to valsts paziņo, ka nākamgad neekonomēsim, aiznākamgad formāli ekonomēsim, pēc tam tad nogriezīsim kā ar nazi!”

“Tas ir blefs un muļķības! Ja mēs nesākām to darīt jau pagājušogad, nedarām šogad, tad tā ir milzīga kļūda no politiķu puses, kas lietas saprot, bet nepieņem šādus lēmumus, ko sabiedrība saprastu, jo cilvēki ir gudri un saprotoši, ka mēs kā valsts dzīvojam pāri saviem līdzekļiem!” rezumē Bite, piebilstot, ka sabiedrībai ir skaidrs, ka mēs katru gadu nopelnām par 2 miljoniem mazāk nekā iztērējam.

