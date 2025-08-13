#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
"Vašingtona to uzskata par "godu"!" Izziņota vieta, kur notiks Trampa un Putina tikšanās

LETA, LA.lv
21:51, 12. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās notiks piektdien Ankoridžā, Aļaskas štatā, otrdien pavēstīja Baltais nams.

“Piektdienas rītā prezidents Tramps dosies pāri visai valstij uz Ankoridžu, Aļaskā, kur viņam būs divpusēja tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu,” brīfingā paziņoja Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.

Jautāta, vai tiks risināti arī citi ASV un Krievijas attiecību jautājumi, viņa uzsvēra, ka kara izbeigšana un slepkavību apturēšana tagad ir Trampa prioritāte. Sarunu detaļas vēl tiek precizētas, norādīja preses sekretāre, piebilstot, ka Trampam gaidāmā tikšanās galvenokārt ir iespēja uzklausīt Putina nostāju.

Levita arī netieši apstiprināja, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis sanāksmē nepiedalīsies. “Piedalīsies tikai viena karā iesaistītā puse,” viņa teica.

Tiek atzīmēts, ka Amerikas līderis nevēlas novilkt sarkanās līnijas Ukrainai attiecībās ar Krievijas Federāciju un aicina abas puses uz dialogu, tostarp humanitārajos jautājumos.

Levita norādīja, ka Trampa un Putina tikšanās vietai tika apsvērtas vairākas vietas. Vašingtona Krievijas līdera gaidāmo vizīti Aļaskā uzskata par “godu”.

Lūgta komentēt ASV līdera neseno pārteikšanos, ka viņš piektdien “dosies uz Krieviju”, Levita sacīja, ka Trampam, iespējams, ir plāni nākotnē apmeklēt Krieviju, bet šis samits notiks ASV.

Ankoridža atrodas Aļaskas dienvidos un ir štata lielākā pilsēta.

