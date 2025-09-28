Foto. pexels.com/Pixabay

Zinātnieki brīdina, ka tuvāko desmit gadu laikā varētu uzsprāgt melnais caurums. Ar ko tas draud cilvēkiem? 0

18:11, 28. septembris 2025
Pētnieki brīdina par augstu varbūtību, ka tuvāko desmit gadu laikā varētu uzsprāgt primārais melnais caurums. Saskaņā ar viņu aprēķiniem, līdz 2035. gadam šī iespējamība sasniegs 90%, raksta britu izdevums “Daily Mail”.

Lai gan šāda parādība izklausās pēc zinātniskās fantastikas scenārija, zinātnieki uzsver, ka šis notikums Zemei un cilvēkiem nebūs bīstams.

“Mēs neapgalvojam, ka tas noteikti notiks tieši šajā desmitgadē, taču iespējamība ir ļoti augsta,” norādīja pētījuma vadošais autors Maikls Beikers.

Melnie caurumi ir kosmosa objekti ar ārkārtīgi spēcīgu gravitāciju, kas spēj pievilkt un “apēst” visu sev apkārt – putekļus, gāzi, planētas un pat citus melnos caurumus. Tie ir tik blīvi, ka no tiem nespēj izbēgt pat gaisma.

Primārie melnie caurumi, atšķirībā no parastajiem, neveidojas pēc zvaigznes sabrukuma, bet gan pirmajās sekundēs pēc Lielā sprādziena.

Tie ir ievērojami mazāki par parastajiem melnajiem caurumiem un var uzsprāgt procesā, kas pazīstams kā Hokinga starojums.

Kā skaidro zinātnieki, jo mazāks ir melnais caurums, jo ātrāk tas “iztvaiko”, kļūst arvien karstāks un galu galā uzsprāgst.

Līdz šim uzskatīts, ka šādi sprādzieni notiek ir ārkārtīgi reti – aptuveni reizi 100 000 gados. Taču jaunākie pētnieku aprēķini rāda, ka šādi notikumi varētu notikt daudz biežāk – pat reizi desmitgadē.

Ja tuvākajā laikā primārie melnie caurumi patiešām eksplodēs, to varēs novērot, izmantojot kosmiskos un uz Zemes bāzētos teleskopus.

Eksplozija izstarotu visu veidu fundamentālās daļiņas, tostarp tādas, kas vēl nav pierādītas. Tas nozīmētu iespēju iegūt jaunus pierādījumus par Visuma rašanos un pamatstruktūru, kā arī sniegtu eksperimentālu apstiprinājumu Hokinga teorijām.

