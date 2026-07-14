“Tur ir ārprāts! Par ko balsot!?” Jurists atklāj, ko secinājis, paskatoties uz saviem kursabiedriem 0
Jurists un Latvijas Loģistikas asociācijas dibinātājs Kalvis Vītoliņš TV24 raidījumā “Preses klubs” atklāja, ka studiju gadi viņam spilgti parādījuši, cik patiesībā maza ir Latvija un cik cieši savā starpā saistīti ir cilvēki, kuri vēlāk nonākuši politikā un biznesā.
“Es beidzu juristus. Es biju neklātnieks, bet mācījos kopā ar vakarniekiem, jo tur bija labāki, interesantāki pasniedzēji. Man bija dekāna atļauja eksāmenus likt ātrāk, lai pusotru gadu ātrāk pabeigtu studijas. Vienā gadā noliku visu, ko vien varēju.” Tieši tādēļ viņš esot nonācis vienā kursā ar cilvēkiem, kuri tagad ieņem nozīmīgus amatus.
“Es trāpīju vienā kursā ar Eviku Siliņu, ar “Parex” vadītājiem, ar abām pusēm. Pēc tam tie puikas – viena puse bija Ventspilī vienā pusē, otra – otrā pusē. Brīžiem ar tādiem kontaktiem…”
Vītoliņš uzsver, ka ar to nevēlas lielīties.
Viņaprāt, pietiek paskatīties uz vienu kursu, lai to saprastu. “Paskaties uz tiem 100 kursabiedriem, kas savākušies kopā no neklātienes, vakarniekiem un dienniekiem. Tur jau ir ārprāts. Tur jau ir viss – visi pazīst viens otru.”
Tas, pēc viņa teiktā, vēlāk ietekmē arī attieksmi pret vēlēšanām.
Divus pazīstu šajā sarakstā, trīs pazīstu tajā… Bet uz vēlēšanām gan jāiet. Nu, kaut kā tā.”