“Ļoti izvērtējat, kur jūs braucat!” Siliņa aicina iedzīvotājus būt ļoti piesardzīgiem 0
TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) atklāj, vai šobrīd ir ieteicams doties brīvdienās uz Tuvo Austrumu valstīm, tai skaitā, piemēram, Kipru.
E. Siliņa ēterā skaidri pasaka: “Arī šobrīd man ir jābrīdina cilvēki – ļoti izvērtējat, kur jūs braucat!” Viņa uzsver, ka tas, ka notika repatriācija no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, nenozīmē, ka valdība arī no citām valstīm varēs atvest mājās tautiešus.
E. Siliņa norāda, ka ir ļoti grūti paredzēt raķešu maršrutus, jo tās lido visur. Viņa iesaka doties, piemēram, uz Liepāju. “Tas ir bīstami!” par došanos uz Tuvajiem Austrumiem norāda premjere.
Vairāk skaties video!