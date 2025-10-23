Attēlam ilustratīva nozīme

“Mēs nevaram nereaģēt!” Divas Krievijas militārās lidmašīnas pārkāpušas Lietuvas gaisa telpu 0

LA.LV
21:18, 23. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Kā informē Lietuvas mediji un Lietuvas armija, ceturtdienas vakarā divas Krievijas militārās lidmašīnas īslaicīgi pārkāpušas Lietuvas gaisa telpu.

Ap plkst. 18 vakarā Gaisa spēki fiksēja divas Krievijas militārās lidmašīnas no Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāva puses.

Krievijas Federācijas lidmašīna SU-30 un degvielas uzpildes lidmašīna IL-78, iespējams, veicot degvielas uzpildes mācības Kēnigsbergas apgabalā, ielidoja Lietuvas teritorijā aptuveni 700 metru dziļumā un izlidoja pēc aptuveni 18 sekunžu uzturēšanās Lietuvas gaisa telpā.

Reaģējot uz incidentu, uz notikuma vietu tika nosūtīti divi Spānijas gaisa spēku iznīcinātāji “Eurofighter Typhoon”, kas veic NATO gaisa patrulēšanas misiju, un pašlaik veic gaisa patruļas notikuma vietā, paziņoja militārpersonas.

Pēc tam, kad Krievijas lidmašīnas pārkāpa Lietuvas gaisa telpu, prezidents Gitans Nausēda nosodīja šādas darbības un paziņoja, ka tas ir rupjš starptautisko tiesību pārkāpums. Pēc valsts vadītāja teiktā, Lietuva nevar nereaģēt uz šo situāciju.

“Mēs nosodām Krievijas rīcību un militāro lidmašīnu iebrukumu mūsu gaisa telpā. Mēs redzam, ka šie incidenti pēdējā laikā ir pieauguši – ne tikai Lietuvā. Bez šaubām, tas ir rupjš starptautisko tiesību un mūsu telpas pārkāpums.

Mēs nevaram nereaģēt, un vienlaikus tas ļoti labi atspoguļo to jautājumu svarīgumu, kurus mēs šodien apspriežam ES, un lēmumi, ko mēs plānojam pieņemt, noteikti ir vērsti uz Lietuvas pretgaisa aizsardzības stiprināšanu,” paziņojumā norādīja prezidents.

Pēc viņa teiktā, Ārlietu ministrijai tuvākajā laikā vajadzētu izsaukt Krievijas misijas pārstāvjus un nodot protesta notu.

Savukārt premjerministre Inga Ruginiene apliecināja, ka situācija tiek pilnībā kontrolēta.

“Šodien tika reģistrēts incidents, kad Krievijas militārās lidmašīnas īslaicīgi pārkāpa Lietuvas gaisa telpu – tās tur uzturējās mazāk nekā 20 sekundes. Vēlos jums apliecināt – situācija ir pilnībā kontrolēta,” savā “Facebook” kontā rakstīja I. Ruginiene.

“Mūsu dienesti rīkojās precīzi – divi Spānijas gaisa spēku iznīcinātāji, kas veica NATO gaisa patrulēšanas misiju, pacēlās gaisā, aizlidoja uz pārkāpuma vietu un pašlaik turpina patrulēšanu. Šis ir vēl viens piemērs mūsu dienestu veiksmīgam un koordinētam darbam,” viņa uzsvēra.

Premjerministre norādīja, ka, pārkāpjot Lietuvas gaisa telpu, Krievija rīkojas kā teroristiska valsts.

“Šis incidents vēlreiz parāda, ka Krievija uzvedas kā teroristiska valsts, ignorējot starptautiskās tiesības un kaimiņvalstu drošību. Tomēr šāda rīcība mūs neietekmēs – Lietuva joprojām ir stipra, vienota un gatava sevi aizstāvēt.”

Premjerministre uzsver savu pateicību gan valsts dienestiem, gan sabiedrotajiem, kas nodrošina Lietuvas robežu drošību. “Es pateicos mūsu dienestiem, sabiedrotajiem un ikvienam, kas katru dienu sargā valsts robežas. Šādi gadījumi mums atgādina, cik svarīgas ir mūsu saistības aizsardzības jomā un pastāvīga gatavība jebkurai situācijai. Lietuva ir drošībā. Kopā ar mūsu sabiedrotajiem mēs aizsargāsim un aizstāvēsim katru mūsu valsts centimetru.”

