“Mēs to ar droniem sadauzīsim, jo attālums nav liels!” Kam Ukrainas puse veltījusi šādus plānus? 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir saņēmis klasificētus izlūkošanas datus, kas liecina par iespējamiem pieaugošiem draudiem no Baltkrievijas. Ukrainas militārie speciālisti ir plaši komentējuši situāciju – ir skaidrs, ka Baltkrievija ir kļuvusi par spēcīgu Krievijas satelītu un reģionu, no kura var veikt dažādas hibrīdkara aktivitātes. To TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Nesen noslēdzās militārās mācības “Zapad”. Krievija jau iepriekš ir izmantojusi Baltkrievijas teritoriju iebrukumam Ukrainā, kā arī caur Baltkrieviju lidojuši droni, kas vērsti pret Poliju. Līdz ar to Krievijas karaspēks varētu izmantot Baltkrievijas resursus, lai provocētu citas valstis, pieļauj majors.
Ukrainas ārējā izlūkošana kopā ar GUR un Ukrainas drošības dienestu šobrīd pilnībā uzrauga situāciju Baltkrievijā. “Ja tur tiešām sāks veidoties kāds uzbrukuma grupējums, kas vērsts pret Ukrainu, mēs to ar droniem sadauzīsim, jo attālums nav liels!” uzsver Ukraina.
“Uz Ukrainas pusi draudi no Baltkrievijas šobrīd nav redzami. To noteikti labi apzinās gan Krievija, gan Aleksandrs Lukašenko, taču provokāciju virziens ir skaidrs – NATO valstis, Krievijai piegulošās valstis ap Baltkrieviju, caur kuru var veikt dažādas hibrīdkara operācijas,” norāda Slaidiņš.
Viņš atzīst, ka līdz šim izlūkdienesti nav konstatējuši Baltkrievijas bruņoto spēku aktivitātes pazīmes, taču risks pastāv: “Globālas stratēģiskas problēmas no Baltkrievijas šobrīd, visticamāk, neradīsies. Tomēr provokāciju līmenis ir diezgan augsts. Skaidrs, ka Krievija ir gatava provokācijām, to pierāda notikušais Polijā, Dānijā, Beļģijā, Vācijā, Rumānijā un Igaunijā. Šie pasākumi, iespējams, nav devuši tādu rezultātu, kādu Krievija gaidīja. Tāpēc iespējams ir kāds nākamais solis, bet, visticamāk, ne tagad, kamēr gaidām miera sarunas.”
Slaidiņš paredz, ka, ja pēc sarunām Budapeštā ar Donaldu Trampu nekas nemainīsies, var sagaidīt provokāciju aktivizēšanos. “Tas būs hibrīdkarš, tāpat izlūkošanas droni varētu atkal lidot. Var būt arī kiberuzbrukumu vilnis.”