Ķīnas kompānijas apturējušas Krievijas naftas iepirkšanu 0
Kā vēsta medijs “Reuters“, atsaucoties uz vairākiem avotiem, Ķīnas valsts uzņēmumi uz laiku pārtraukuši Krievijas naftas iepirkumus saistībā ar to, ka ASV noteikušas sankcijas Krievijas naftas kompānijām “Rosņeftj” un “Lukoil”.
“Reuters” ziņo, ka arī Indijas naftas pārstrādes uzņēmumi gatavojas ievērojami samazināt Krievijas naftas iegādi.
Straujš naftas pieprasījuma kritums no diviem lielākajiem Krievijas klientiem radīs spriedzi Maskavas naftas ieņēmumiem un piespiedīs pasaules lielākos importētājus meklēt alternatīvas piegādes un paaugstināt globālās cenas.
Ķīnas nacionālās naftas kompānijas “PetroChina”, “Sinopec”, CNOOC un “Zhenhua Oil” vismaz īstermiņā atturēsies no darījumiem ar pa jūru piegādāto Krievijas naftu sankciju dēļ.
Lai gan Ķīna pa jūru importē aptuveni 1,4 miljonus barelu Krievijas naftas dienā, lielāko daļu no tās iepērk neatkarīgi pārstrādātāji, tostarp mazi operatori.
Tirgotāji apgalvo, ka neatkarīgie pārstrādātāji, visticamāk, pārtrauks iepirkumus, lai novērtētu sankciju ietekmi, bet labprāt tos atsāks, ja būs iespēja.
Jau vēstīts, ka ASV finanšu ministrs Skots Besents trešdien paziņoja par sankciju noteikšanu Krievijas naftas kompānijām “Rosņeftj” un “Lukoil” un to meitasuzņēmumiem, kā iemeslu minot Krievijas diktatora Vladimira Putina atteikšanos izbeigt karu Ukrainā. Ja sankcijām pakļauto uzņēmumu darījumu partneri mēneša laikā nepārtrauks naftas iepirkšanu no šīm kompānijām, tiem draud sekundārās sankcijas.