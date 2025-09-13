Polijā, Krievijas bezpilota lidaparātu draudu dēļ, uz laiku apturēta lidostas darbība un pacelti iznīcinātāji 2
Sestdienas vakarā Polija paziņoja par pastiprinātu militāro gatavību savā gaisa telpā. Saskaņā ar Polijas operatīvās vadības informāciju, Polijas militārie un sabiedroto gaisa kuģi bija sākuši darboties virs Polijas teritorijas saistībā ar dronu uzbrukumu draudiem Ukrainas pierobežas reģionos, savukārt pretgaisa aizsardzības un radaru sistēmas bija pārgājušas augstākā gatavības stāvoklī, vēsta ārzemju mediji.
“Uzmanību! Sakarā ar bezpilota lidaparātu uzbrukuma draudiem Ukrainas reģionos, kas robežojas ar Poliju, mūsu gaisa telpā ir izvietoti militārie lidaparāti. Lai nodrošinātu mūsu gaisa telpas drošību, operatīvās vadības komandieris ir aktivizējis visas nepieciešamās procedūras. Polijas un sabiedroto lidmašīnas darbojas mūsu gaisa telpā, un pretgaisa aizsardzības un radaru izlūkošanas sistēmas ir sasniegušas augstāko gatavības līmeni,” vēstīts paziņojumā.
❗️Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca… pic.twitter.com/AMAIyznaN1
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 13, 2025
Šie soļi esot preventīvi un vērsti uz gaisa telpas un iedzīvotāju drošību, īpaši pierobežā. Tāda paša iemesla dēļ tikusi apturēta arī Ļubļinas lidostas darbība.
“Militārās aviācijas darbību dēļ Ļubļinas lidosta un tās kontrolētā zona ir slēgta lidojumiem. Informācija par situāciju tiks atjaunināta pastāvīgi,” teikts paziņojumā.
Šo informāciju apstiprināja arī Polijas premjerministrs Donalds Tuskas, kurš arī atkārtoti uzsvēra, ka gaisa telpā pašlaik darbojas Polijas un sabiedroto militārā aviācija.
“Sakarā ar draudiem, ko rada Krievijas bezpilota lidaparāti, kas darbojas virs Ukrainas netālu no Polijas robežas, mūsu gaisa telpā ir izvietota preventīva militārā aviācija – gan Polijas, gan sabiedroto. Uz zemes bāzētās pretgaisa aizsardzības sistēmas ir sasniegušas augstāko gatavības līmeni,” tā sociālajā tīklā “X” rakstījis Tusks.
W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa – polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości.
— Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025
Pēc laika Tusks sociālajā tīklā “X” vēstīja, ka trauksme ir atcelta: “Apdraudējums ir atcelts. Paldies visiem, kas piedalījās operācijā gaisā un uz zemes. Mēs paliekam modri.”
Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni.
— Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025
Polijas armija paziņoja, ka aktivizētās pretgaisa aizsardzības un radaru izlūkošanas sistēmas ir atgriezušās normālā darbībā.
Trauksme valdīja arī Rumānijā. Tulčas apgabala iedzīvotāji savos tālruņos saņēma gaisa trauksmes brīdinājumus, jo pastāvēja risks, ka uz Rumānijas teritoriju varētu krist Krievijas dronu atlūzas. Pēc vietējo mediju ziņām, tika pacelti divi Rumānijas gaisa spēku F-16 iznīcinātāji, lai kontrolētu situāciju.