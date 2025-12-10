“Mēs tam esam gatavi!” Lavrovs atklāj, kas runāts ar Vitkofu, un nonāk pretrunās 7
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs atklājis vienu no ASV vienošanās punktiem Ukrainas jautājumā, ko uz Maskavu atveda ASV prezidenta Donalda Trampa pārstāvis Stīvs Vitkofs.
Pēc Lavrova teiktā, ASV priekšlikumi attiecas uz nepieciešamību nodrošināt nacionālo minoritāšu tiesības un reliģisko brīvību Ukrainā, ziņo Unian.
Lavrovs arī draudēja Eiropai, ka Krievija atbildēs uz iesaldēto aktīvu konfiskāciju vai Eiropas karaspēka izvietošanu Ukrainas teritorijā. “Mēs būsim atbildīgi. Un mēs tam esam gatavi,” viņš atzīmēja. Vienlaikus viņš teica, ka “Krievija negrasās karot ar Eiropu, un šādu domu nav”.
Lavrovs arī paziņoja, ka ASV prezidents Donalds Tramps ir vienīgais Rietumu līderis, kurš izprot Ukrainas situācijas pamatcēloņus. Vienlaikus Lavrovs sūdzējās, ka Tramps nesteidzas atcelt sankcijas pret Maskavu, bet tikai tās palielina.
ASV prezidenta Donalda Trampa sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners ir devuši Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim dažas dienas, lai atbildētu uz ierosināto miera plānu, kas paredz, ka Ukrainai jāatzīst teritoriālie zaudējumi, ziņo Financial Times. Tramps vēlas noslēgt vienošanos “līdz Ziemassvētkiem”, sacīja laikraksta avoti .
Vienlaikus Trampa administrācijas amatpersonas norāda, ka viņi nespiež Ukrainu slēgt darījumu, kas tai nepatīk. Pēc viņu teiktā, mērķis ir noslēgt darījumu, kas ir pieņemams abām pusēm un kas ilgtermiņā garantē Ukrainas suverenitāti un aizsargā to.