Latvijai ir pēdējais laiks definēt, kāda ir mūsu migrācijas politika, kamēr vēl nav par vēlu
Sabiedrība sagaida arī valdības lēmumus, kas stingrāk definētu noteikumus, vai un kā ārvalstu pilsoņiem ir iespēja iebraukt, palikt, strādāt un dzīvot mūsu valstī. Daži pat uzskata, ka ir pēdējais brīdis, līdz būs jau par vēlu…
“Latvijai ir pēdējais laiks definēt, kāda ir mūsu migrācijas politika, jo šie vienmēr bijuši politiski jūtīgi jautājumi un politiķi līdz šim nav gribējuši īsti par to runāt. Šonedēļ ir izveidota parlamentārās izmeklēšanas komisija, es to vairāk sasaistu ar šī jautājuma aktualizēšanu, mums jāsaprot, kuras ir tās jomas, kuras šobrīd tik daudz nepieskatām, kurās nesaredzam riskus, bet ir pēdējais brīdis skatīties uz saprātīgu Latvijas valsti aizstāvošu migrācijas politiku,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Lilita Seimuškāne, Latvijas Universitātes Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes maģistra studiju programmas “Sabiedrības vadība” direktore.
Iepriekš jau esam daudz par šo rakstījuši, lūk viens spilgts piemērs. Dace Lindberga sociālajā medijā “Facebook” dalījusies ar ierakstu, kas viņā rada bažas – Latvijā sākušas darboties darbā iekārtošanas aģentūras, kas darba devējiem piedāvā darbaspēku no Āzijas.
Dace pie ieraksta komentē skarbi: “”Mēs sargāsim Māti Latviju,” viņi bļāva. Lai piesaistītu jaunos “latviešus” Latvijas iznīcināšanai, jo ar okupācijas laikā savestajiem civilokupantiem bija par maz, šodien JV un Pro vada agresīvu migrantu iepludināšanu mūsu valstī, un ir radušies “kārdinoši” darbinieku piesaistes uzņēmumi. Lieliska valsts iznīcināšanas politika, draugi! Bet jūs turpināt ticēt, jo naudas ir vairāk, nekā vajag. Galvenais – neaizrīties un neapvemties, jo neviens nav nelegāls!”
Sašutuma vētra turpinās arī komentāros, kur vispār nav manāmi aizstāvības komentāri Āzijas pilsoņiem, cilvēki tikai kritizē situāciju, kāda nu jau ir izveidojusies un kļuvusi par realitāti.
Ieskatāmies dažos spilgtākajos komentāros!
“Latvieši darbu nevar dabūt, bet te aicina migrantus! Fantastiski! Latviešiem ir jāziet ielās un izmēž ielas tīras!!! Cik var!”
“Cik ilgi to tik mierīgi pieņemsim?”
“Nesen ASV bija gadījums, kur šitāds dvieļgalva fūrē pie stūres nepievēršot vajadzīgu uzmanību ceļam un, braucot pārgalvīgi, nogalināja 6 cilvēkus, tur viņam iedeva mūža ieslodzījumu, manā ciemā arī bija gadījums, kad šāds pāri nepārtrauktai līnijai veica apdzīšanas manevru nepārredzamā vietā, izraisot frontālu sadursmi, labi ka visi palika dzīvi. Paskatoties video, kā viņi brauc pie sevis mājās, šķērmi metas, padomājot, ka šeit arī viņi brauc.”
“Viss ir ļoti vienkārši! Valdošajai kliķei nauda “sevis uzturēšanai” ir vajadzīga vairāk, nekā tā ir pieejama! Drīzumā ierēdnīšu skaits, kas “jāuztur”, būs līdzīgs ar strādājošiem nodokļu maksātājiem! Vajadzības daudz un lielas, parādi līdz ausīm – lūk arī risinājums! Ņem piemēru no “vecās Eiropas” nerēķinoties ar sekām! Paši “valdošie”,jostas nepievilks!!!”
“Viņi ir gatavi lētāk strādāt, dzīvot 10 cilvēki vienā dzīvoklī. Eiropā ļoti daudz uzņēmumu vai nu pilnībā motorizē visu ražotni vai pieņem darbā šos speciālistus, jo visdārgākais visā ražošanas procesā ir darbinieks. Preces ir pārāk dārgas, lai spētu konkurēt ar Āzijā ražotajām, kur cilvēkiem nemaksā apdošināšanu vai atvaļinājuma naudu. Pat attīstītajā Japānā darba nedēļa ir 50 stundas un slimības lapas kā tādas nav- saslimsti maksā pats. Kur šitas viss ārprāts novedīs, varam tikai minēt. Savējie cilvēki izbrauc un meklē, kur var labāk nopelnīt, puiši, kā bildē, sabrauc un ieņem auzbraukušo vietu. Šī problēma ir visā Eiropā. Būtu jāsargā mūsu tirgus no lēti ražotas produkcijas, lai būtu iespēja cilvēkiem savā valstī nopelnīt un normāli dzīvot. Taču vadošā politiskā elite ir lobēta, un aizņemta ar “dies viņ zin ko “, un domā tikai par savu šī brīža labumu. Skumji…”
“Uzņēmēji 20 gadus ņirgājās par vietējām darba rokām. Maksāja minimālo, krāpa nodokļus. Kad tauta sāka izbraukt uz ārzemēm, tikai tad algas sāka iet uz augšu! Lai tie uzņēmēji paklusē. Tipisks darba devējs līdz 2004.gadam – man aiz durvīm stāv rinda, nepatīk, ej prom!”
“No strikti pretēju reliģiju sajaukšanos nekas labs nekad nav sanācis.”
“Nu, moins! Jau tik atklāti tas notiek!”
“Man ik pa laikam zvana darbā iekārtošanas uzņēmumi no Indijas, kuri piedāvā “kvalificētu” darba spēku. Sarunu uzsāk pat latviski. Gan jau kaut kādas kaijas utml. arī atsaucas piedāvājumiem.”